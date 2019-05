Bursa tarımda lokomotif 

Yiyecek ve içecek fuarları, faaliyet alanlarını genişletmek, henüz bulunmadıkları dış pazarlara uyum sağlamak ve ürünlerini yeni alıcılara ve distribütörlere tanıtmak isteyen şirketlerin elindeki en önemli araçlardan biridir.



Her ne kadar internet pazarlama ve iletişim yollarını kökten değiştirmiş olsa da, en büyük uluslararası yiyecek ve içecek fuarları her yıl giderek daha fazla ziyaretçi sayısını artırıyor.



Dünyanın her yerinden B2B operatörlerinin buluşma ve çalışma ilişkileri kurmalarını sağlıyor.



Müşterilerle kişisel olarak tanışmak çok önemlidir. Onlar şirketlerdir, ancak daha da önemlisi, ciroya bakmaksızın önemli iş ilişkilerinin ortaya çıkabileceği insanlardır.



Fuarlar, birçok müşteriyle randevuları planlamak, potansiyel veya düzenli olmak için önemli etkinliklerdir. Önceden yapılanları tartışmak ve gelecekteki işletmeleri planlamak, ihtiyaçlarını dinlemek ve referans pazarların sorunlarını tartışmak, hedefli politikalar geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.



Bu bağlamda Network Fuarcılık Yönetim Kurul Başkanı Hasan Eker hedeflerin Uluslar arası fuar olduğunun ancak 3 kez Ulusal fuar düzenledikden sonra gerçekleşebileceği kuralını hatırlatdı.



Ülke tarım ürünlerini ve yiyecek içecek gibi çok kapsamlı Türkiye Gasronomisini Dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen, 2. Bursa Gıda Fuara paneldeki sunumlarla değer katan Gastronomi Turizm Derneğinin Yönetim Kurul Başkanı Gürkan Boztepe Bursa’nın çok önemli bir kent olduğunu birlikdekliğin sinerjisini vurguladı.



Bursa 2. Gıda Fuarı açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, BUYSAD Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe gibi isimlerin başda olduğu Bursa protokolu katıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik fuarın açılışında, Bursa'nın son zamanlarda tarım alanında önemli adımlar attığını Bursa Kentinin, konumu ve ekonomik yapısıyla çok önemli avantajlara sahip olduğunu, Bursa'nın tarım alanında lokomotif şehir olma özelliğini güçlendirecek projeler üretmekte olduklarını, tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman bir araya geldiklerini söyledi.



Çelik, “Birlikte istişare ve projeler yapıyoruz, tarımla ilgili hedefler belirleyip hep birlikte aynı hedeflere odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gıda sektörü temsilcilerini buluşturan bu fuarda, çok iş fırsatları oluşacaktır” dedi.



Network Fuarcılık Yönetim Kurul Başkanı Hasan Eker, üretici ve tüketiciyi buluşturmayı istediklerini fuarda; “Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 400 civarında aşçı mutfak çeşitlerimizi tanıtacaklar. Çok önemli ulusal markalar fuarsa yer aldı. Çeşitli etkinlikler ve paneller, yarışmalar gerçekleştireceğiz. Geçen yıla göre katılım daha çok arttı." Şeklinde kısa bir konuşma yaptı.



Milletvekilleri ve Diğer Örgüt Başkanların protokol konuşma sonrası temsili olarak açılış kurdelesi kesildi.



Fuar alanı stantlar ziyaret edildi. İlgili protokol yerinde bilgiler aldı.