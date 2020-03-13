 Bursa’da 1 günde 5 istasyon açtı

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in yanı sıra Perakende Direktörü Yiğit Meral, CMO Beril Alakoç ve Petrol Ofisi yöneticilerinin de katıldığı törenlerle açılan istasyonlarla birlikte Petrol Ofisi’nin bayi sayısı da, 1.780’e yaklaştı.

Sektör lideri olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz

Açılışlarda, Petrol Ofisi’nin Türkiye akaryakıt ile madeni yağlarda sırf pazar değil aynı zamanda sektör lideri olduğuna da vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, konuşmasına şöyle devam etti:

“Petrol Ofisi’nin liderlikleri, salt pazar payından ibaret değil. Hem akaryakıt ve hem de madeni yağlar sektörlerinde, bilgi birikimi, öncülük, üretim, depolama, terminal hacmi, ileri teknolojisi ve üstün Ar-Ge gücü, dağıtım ağı, satış ve hizmet noktası gibi tüm alanlarda, benzersiz bir konuma sahip. Kara taşıtlarında olduğu gibi havacılık ve denizcilik yakıtlarında da hizmet verebilen, öncülük eden yegâne şirket konumunda. Buna karşın sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesini daha da üst seviyelere taşımayı, daha da yaygınlaştırmayı Türkiye’nin önemli bir değeri olarak, sektör lideri olarak, görev addediyoruz.

Bu doğrultuda tüm alanlarda olduğu gibi sahip olduğumuz Türkiye’nin en yaygın istasyon ağını da daha çok geliştirmek, Petrol Ofisi ayrıcalıklarını daha çok noktaya taşımak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. İşte bugün Bursa’da bir günde açtığımız 5 istasyonumuz da, bu konudaki arzumuzun, azmimizin güzel bir göstergesidir. Açtığımız 5 istasyon, Petrol Ofisi’nin tüm Türkiye’de yayılmış istasyon sayısını 1.780’e yaklaştırdı. Petrol Ofisi olarak her alanda olduğu gibi yaygın bayi ağımızla da, en iyi ürünü, en iyi hizmeti, en yaygın şekilde vermeye devam edeceğiz.”

Birbiri ardına düzenlenen törenlerle 5 istasyon açıldı

Petrol Ofisi’nin Bursa’da gerçekleştirdiği açılış törenlerinin ilki Osmangazi İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerindeki Sura Akaryakıt’ta, Muammer Çalışkan’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Günün ikinci istasyon açılışı da yine Osmangazi’de Demirtaşpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi üzerindeki Yeniyol Petrol’de Mümtaz Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Daha sonra Yıldırım İlçesi’ne geçen Petrol Ofisi yönetimi, önce Halil Gören’in ev sahipliğinde Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerindeki Gören Petrol’ün, daha sonra ise Ünal Demirel’in ev sahipliğinde Hacivat Mahallesi’nde yine Ankara Yolu Caddesi üzerindeki Halis Petrol’ün açılışlarını gerçekleştirdi. Bursa’da düzenlenen son açılış töreni ise Bursaspor’un Arap Ünal lakaplı eski futbolcusu Ünal Yanar’ın ev sahipliğinde Anadolu Mahallesi Zorlu Sokak üzerindeki Tercih Akaryakıt için düzenlendi.