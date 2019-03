Büyükşehirlerin trafik sorununa çözüm

Türkiye’nin ERP uzmanı CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, trafik sorunu başta olmak üzere tüm yerel sorunların çözümü sistemlerin yerel ve entegre çalışmamasından kaynaklandığını söyledi.



Stok takibinden malzeme ihtiyacına ve planlamaya, risk yönetiminden insan kaynaklarına, kalite yönetiminden toplam verimlilik yönetimine kadar birçok sistemin bir arada çalıştığı sistemler bütünü olan ERP ile şirketlerin baştan uca her türlü ihtiyacını sistem üzerinde hızlıca karşılıyor. Şirketlere zaman ve maliyette büyük kâr elde etme fırsatı sunarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.



DEVLET KURUMLARI YERLİ ERP’YE GEÇMELİ



Palamut, yerel yönetimlere talip olanların göreve geldiklerinde yerli yazılım konusuna özel önem vermeleri ve seferberlik ilan ederek öncelikle devlet kurumlarının yerli ERP’ye geçmeleri gerektiğinin altını çizdi,



Aynı sistem ile özellikle büyükşehirleri pilot il seçerek uygulamanın geliştirilebileceğini söyleyen Palamut, şöyle devam etti:



“Türkiye, başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerde teknolojiyi de kullanarak akıllı şehir olmaya başladı. Bu aşamada süreçlerin entegrasyonu çok önemli. Trafiğe çıkan okul servisleri, kargo araçları, şirket araçları ve kiralık araçların iş akışı, rota planı yok. Şirketler, her bir iş için birini görevlendiriyor ya da istihdam ediyor. Ancak bu plansızlıkta, israf olan milyonlarca lira ve zaman kayboluyor. Bu konuda akıllı şehirlere hem hız, hem de verimlilik katacak sistem ERP ile mümkün. Dünya’nın Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi teknolojileri konuşup uyguladığı günümüzde Türkiye hızla koşarak sistematik hale gelebilmelidir. Bindiğimiz arabadan kullandığımız telefona her şey şu anda veri üretiyor. Büyük veriler ve yapay zeka uygulamalarıyla süreçlerin dijitalleşerek birbirine bağlanması ve tüm yönetim sistemlerinin entegre çalışmasıyla, sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacak ya da yönetilebilir hale gelecektir. Trafik kazalarında can kayıplarını önlemek için zamanla yarışıldığı dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları daha da önem kazanıyor.”



ŞİRKETLERİN SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ GEREKLİ



Şehirde yaşam, doğru zamanda doğru işlerin yapılamamasından dolayı her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Kurumlar ve şirketler süreçlerini ERP ile elektronik ortama taşımadıkları için, her bir iş için bir kişi ve bazen bir de araç görevlendiriyor. Bazı kurumlarda toplu taşımayla dosya takibi için gidip gelen kişiler bulunuyor. Dokümanların dijitalleşmesi yetmiyor, süreçlerin dijitalleşmesiyle bu ihtiyaç ortadan kalkıyor. Böylece şirketler, toplamı çok yüksek olan giderlerden kurtularak işlerini hızlı yapıyorlar. Hem de, içinde bulundukları şehrin trafiğinin iyileşmesi için önemli bir katkıda bulunmuş oluyor. Diğer yandan, üretim maliyetlerinde ciddi kazançlar sağlarken, ülke ekonomisine benzersiz katkıda bulunuyorlar.



TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ YERLİ ERP İLE MÜMKÜN



15 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’da kayıtlı 3,6 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Her gün trafiğe çıkan araç sayısı yaklaşık 2 milyonu buluyor. 20.000’e yaklaşan taksi, 45 bini aşan otobüs, 640 bine yakın kamyonet, 135 bin kamyon her gün önemli ölçüde trafiğe çıkıyor. 2,7 milyona ulaşan otomobillerin ise, yarısının her gün trafiğe çıktığı varsayımından hareketle, doğru zamanlama ve yerel yönetimlerle birlikte çalışarak şehir içi trafik önemli oranda rahatlayabilir.