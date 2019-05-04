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Canovate Group, İDEF 2019 Fuarı’na katılıyor

Canovate Group, 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen IDEF 2019 14.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılıyor.

Canovate Group, İDEF 2019 Fuarı’na katılıyor
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40 yıldır ar-ge ve inovasyonda sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini savunma sanayi projelerine aktaran Canovate Group, fuarda 3.salon ve 321E nolu standında fuar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 10 markası arasında yer aldıklarını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“Firmamızın, veri merkezi ve fiber optik çözümlerinde 40 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesi bulunuyor. Bu birikim ile IoT (Nesnelerin İnterneti), Endüstri 4.0, çelik yelek, Dron’lar, elektro-optik radar, Terahertz yolcu görüntüleme sistemleri, KGYS (Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi) gibi konularda, savunma sanayimizin ihtiyacı olan kritik teknolojilere yerli imkanlar ile katkı sağlamaktayız” dedi.  
 
Ülkemizin, elektro-optik radarı PanTher Radar’ı geliştirdi
 
Canovate tarafından, hava alanları, limanlar ve sınırlarda sınır hattı boyunca kullanılmak üzere ülkemizin ilk elektro-optik radarı “PanTher Radar” geliştirildi. Geceyi gündüz gibi gösteren renkli gece görüş kamerası “Falcon Eye” kritik tesislerin korunmasına ve gözetlenmesine yöneliktir. Elektro-optik ürünleri arasında yer alan ve Tübitak 1501 desteği ile geliştirilen “HYPER 360 Radar’’, 360 derece panoramik gözlem imkanı sağlıyor. Canovate, İstanbul Çekmeköy’deki fabrikasında, çelik yelek, IoT (nesnelerin interneti), TÜBİTAK işbirliği ile KBRN dezenfaktasyon kimyasalları, akustik yer tespit cihazları gibi konular üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda, ASELSAN ve HAVELSAN’ın “KGYS- Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi” projesinde, Canovate proje ortağı olarak yer alıyor. Ülke çapında yetmiş bine ulaşan kamera sayısıyla KGYS, gerek trafik, gerek asayiş düzenin korunmasında önemli bir projedir.
 
 
 
 
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