Canovate Isı Pompalarına, otellerden yoğun talep gözleniyor

Ortaya koyduğu yüksek verimlilik ile standart iklimlendirme cihazlarından daha az bir işletme maliyetiyle, herhangi bir kapalı alanın ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacı karşılanıyor.



Isıtma ve soğutma elde etmek için kullanılan en ekonomik ve verimli sistemin “Isı Pompaları” olduğunu ifade eden Canovate Group şirketlerinden Canovate Enerji Sistemleri Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu, şunları söyledi:



“Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından %80 oranına kadar ulaşan daha az bir maliyet ile ısıtma-soğutma-sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle, otellerden ısı pompalarına yoğun talep gözleniyor. Özetle, Canovate Isı Pompaları tek bir sistem ile, hem ısıtma, hem soğutma, hem de sıcak su ihtiyacını karşılayarak enerji giderlerinde %80’e kadar tasarruf sağlamaktadır” dedi.



1-Ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?



Canovate Enerji Sistemleri A.Ş olarak iklimlendirme sektörüne yönelik olarak, hava-su ve toprak kaynaklı ısı pompaları, hava soğutmalı ve su soğutmalı chillerler, veri merkezleri için adiabatik sistemler ve hassas kontrollü klimalar üretmekteyiz. Oteller başta olma üzere, sanayi tesisleri ve konutlardan ısıtma-soğutma ihtiyacını karşılayabilecek ürün çeşidimiz ve kapasite aralığımız mevcuttur.



2-Turizm işletmelerine sunduğunuz Isı Pompaları hakkında bilgi verir misiniz?



Canovate olarak ürettiğimiz ürünlerimiz, tamamen yerli üretimdir. Otellere sunduğumuz ürünlerde, ısıtma ve soğutmayı aynı anda yapabilen ve soğutma yaptığı sürece ısıtmayı bedavaya getiren ürün çeşidimiz bulunmaktadır. Oteller, yazın odalarını soğuturken, aynı anda duşlarda, mutfakta ve saunadaki sıcak suyu bedava olarak temin etmiş olmaktadırlar.



3-Turizm işletmelerinin Isı Pompalarına talebi nasıldır?



Canovate Isı Pompaları, tasarım ve çalışma mantığı olarak turizm işletmeleri için zaruri bir kalemdir ve enerji verimliliği konusunda rakipsiz ürünlerdir. Aynı

zamanda, sadece soğutma yapan Chiller gruplarımızda, Free Cooling özelliği bulunmaktadır. Yani, düşük hava sıcaklıklarında, soğutma tamamen bedava yapılmaktadır. Son yıllarda, Ege ve Akdeniz bölgesindeki turizm tesislerinden yoğun talep almaya devam ediyoruz. Ayrıca, doğalgaz, odun veya kömürün temin edilmesinin zor olduğu bölgelerde de, ısınma ve soğutma sorunu çözümünün tek çaresi Isı Pompaları olmaktadır.



4-Turizm işletmeleri, iklimlendirme sistemi tercihinde hangi noktalara dikkat etmelidir?



Bir işletmenin iklimlendirme maliyeti, gider kalemlerinden birisidir. Bir sistemin tasarımı yapılırken, fayda- maliyet analizi yapılarak hareket edilmelidir. Kurulacak sistemin ilk yatırım maliyeti ile birlikte, bu maliyetin ne kadar sürede geri ödendiğine bakılmaktadır. Ayrıca, sistemin ömrü dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Isı pompalarında yatırım maliyeti kısa sürede geri dönerken, sistem uzun ömürlüdür.



Isı Pompalarının kullanım alanlarına göre yaklaşık tasarruf değerleri şunlardır:



*Otellerde ısıtma, soğutma ve sıcak su amaçlı %80’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.



*Fabrikalarda imalat operasyon çıktılarına göre, %60 - %80’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.



*Konutlarda yakıt cinsine göre, %40- % 60’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.



*AVM’lerde, kamu binalarında, okullarda, ofislerde, seralarda ve kümeslerde %70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

