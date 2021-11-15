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Canpark AVM tam kapasite ile hizmette sınır tanımıyor

Canpark AVM, kişi başı harcama tutarını pandemi öncesi döneme göre artırdı, ziyaretçi sayılarında ise 2019 yılına yaklaştı. 7 yıldır Anadolu Yakası’nın kalbi olan Ümraniye’de marka ve mağaza karması ile popülerliğini koruyan Canpark AVM, ziyaretçi sayılarındaki artış ile alışverişin nabzını tutmaya devam ediyor.

Canpark AVM tam kapasite ile hizmette sınır tanımıyor
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Marketten eczaneye, giyimden teknoloji ve kişisel bakıma kadar ziyaretçinin her türlü ihtiyacını tek çatı altında karşılayan Alışveriş Merkezi özellikle aşılamada artan sayılar, sinema ve oyun alanlarının açılması ile ziyaretçilerinin sosyalleşme ve “Güvenli Alışveriş” taleplerini karşılıyor. Yaz sezonunu yüksek verimlilik ile tamamlayan Alışveriş Merkezi, kış sezonuna yeni markaların katılımıyla da hız kesmeden devam ediyor.

Yerli ve yabancı misafirlerin gözbebeği olmaya devam ediyor

AVM-Hotel karmasına en iyi örneklerden Canpark AVM ve DoubleTree By Hilton Canpark Ümraniye, yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği olmaya devam ediyor. Özellikle, yaz aylarında ülkemize gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih sebebi olan Avm-Otel karmasının bir arada konumlandığı, doğrudan geçiş koridoru ile birbirine bağlandığı Canpark AVM ve DoubleTree By Hilton Canpark Ümraniye, turistik ve alışveriş odaklı misafirlerin taleplerini %100 memnuniyet ile karşılamaktadır. Daha çok Rusya, Ortadoğu ve Almanya’dan gelen yerli ve yabancı turistlerin AVM içerisinde yer alan mağazalar, restoran-kafeler, sinema ve eğlence merkezlerine ciro katkısı sağladığı ve otel misafirlerinin de konaklama yanı sıra keyifli zaman geçirdikleri gözlenmektedir.

Güvenli alışverişin doğru adresi olmaya devam ediyor

Canpark AVM ziyaretçilerine ve çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmek için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir. Türk Standartları Enstitüsünden alınan TSE Güvenli Hizmet Belgesi, TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılan ve Canovate Group tarafından geliştirilen Hycanx Hepa + UVC Kombo Kanal Tipi Hava Temizleme Sistemi sayesinde Alışveriş Merkezi içerisine Class 8 yani ameliyathane standartlarında temiz hava, titizlikle yürütülen maske, mesafe ve hijyen uygulamaları, HES kodu ve Aşı kartı kontrolleri ile Güvenli Alışverişin doğru adresi olmaya devam etmektedir.

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Canpark AVM
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