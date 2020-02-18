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Carrefour rakibini satın aldı

Fransa merkezli süpermarket zinciri Carrefour Group, Breziya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453 milyon dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

Carrefour rakibini satın aldı
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Fransa merkezli uluslararası bir süpermarketler zinciri Carrefour Group, Brezilya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Makro Brezilyadaki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan Sao Paulo'daki 24 mağazasında devam edecek. Macro'nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.

Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makronun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.

Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa'nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Grup’un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
CarrefourFransaBrezilyaMakro
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