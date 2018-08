Casper, VIA A3 Plus’ı kullanıcılarının beğenisine sunuyor

Yerli teknoloji firması Casper’ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni üst seviye telefonu VIA A3 Plus piyasaya çıktı. Yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunan Casper VIA A3 Plus, “’akıllı telefon’’ kavramını yeniden yorumlayarak, ‘’hem akıllı hem zeki’’ mottosuyla ön plana çıkıyor.



Performansı ölçerek öğrenme, kızılötesi yüz algılama ve gerçek zamanlı fotoğraf geliştirme deneyimlerini algılayarak öğrenebilen telefon, kullanıcılarına en gelişmiş teknolojiye sahip akıllı telefon deneyimi yaşatacak. Yapay zeka yeteneği sayesinde telefon, işlemciyi zorlamayan oyunlarda yüzde 12, işlemciyi zorlayan oyunlarda ise yüzde 25'e varan oranlarda pil tasarrufu sağlıyor ve bu sayede daha uzun süre performanslı oyun keyfi yaşatıyor.



Helio P60 İşlemci ile Kesintisiz Hız

4+4 çekirdekli Helio P60 A73 işlemcisindeki yapay zeka desteğiyle her uygulamada yüksek performans gösteriyor. 6GB RAM destekli Casper VIA A3 Plus yüksek benchmark skorları elde ederek kesintisiz oyun keyfi yaşatıyor. 80 uygulamanın arka planda çalışmasını sağlarken tek bir dokunuşla başka bir uygulamaya, beklemeden hızlıca geçişler sağlıyor.



Infrared Kamera ile Güvenlik Ayrıcalığı

Casper VIA A3 Plus’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de yüz tanıma teknolojisi. Infrared kamera, yüzü en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve gözle görülemeyen farklılıkları bile rahatlıkla algılayabiliyor. 256 adet yüz noktasını ve 16 yüz şeklini ayırt edebilen Casper VIA A3 Plus, tüm ortamlarda yüz tarama sağlıyor. Infrared kamera; kullanıcıları karanlık ortamda, şapkalıyken veya gözlüklüyken de 0.2 saniye içinde algılayabiliyor.



Düşünen ve Öğrenen Kameralarla Benzersiz Deneyim

Yapay zeka teknolojisinin en önemli özelliği olan öğrenme, kameraları kullanırken ve fotoğraf çekerken de büyük kolaylıklar sağlıyor. Yüksek performanslı 16MP RGB renkli ön kamera, en zorlu koşulda bile canlı ve aydınlık fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. Geniş piksel aralığı ve 400nit parlaklığa sahip olan LED Flash; kapalı alanlarda, atmosferik gece çekimlerinde ve kalabalık portrelerde aydınlık ve berrak fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Ortam ışığını otomatik algılayan, sahne tespiti yapan ve objeleri tanıyan kameralar, kullanıcılara kaliteli fotoğraflar çekme olanağı sunuyor. Yapay zekânın nesne tespit özelliği sayesinde, odak istenilen şekilde ayarlanıyor ve odaklanmayan noktalar profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi bulanıklaştırılıyor. Ayrıca VIA A3 Plus çekilen fotoğrafları keskin hatlar ve geliştirilmiş odaklamaya sahip.

Daha Büyük Ekran, Daha Dayanıklı Tasarım

Casper, yeni telefonunda Helio P60 yapay zekalı işlemcisi ile teknik donanımları üst seviyeye çıkarırken, tasarım ve dayanıklılığı da göz ardı etmiyor. Uçtan uca çerçevesiz geniş ekranı ve oval tasarımı ile Casper VIA A3 Plus, kullanıcıya telefonu rahatça kavrama ve kolay kullanma imkanı sunuyor. FHD+ ekranı sayesinde görüntü kalitesini de yükselten telefon, çinko çerçevesi ile darbelere ve düşmeye karşı yüzde 25 daha fazla dayanıklılık gösteriyor.



Yapay Zeka Sayesinde Uzun Pil Ömrü

Casper VIA A3 Plus, öğrenen teknolojisi sayesinde kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu pil ömrü sorununu da çözüyor. İhtiyaca göre diğer programları durduran ve performansını artıran telefon, beklemede olduğu ve kullanılmadığı zamanlarda da pil tüketimini en alt seviyeye indiriyor. Böylece daha uzun süre kullanım imkanı tanıyan Casper VIA A3 Plus, zamanla yıpranmak yerine kendini geliştirerek daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Satış fiyatı 2.699 TL olarak belirlenen Casper VIA A3 Plus, sahip olduğu üstün teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda, fiyat performans oranıyla da kullanıcıların yüzünü güldürecek.



Casper VIA A3 Plus Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P60

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Ekran: 6.2” FHD+ Incell IPS

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera: 16 MP + Infrared Ön Kamera, 16+5 MP LED Flaşlı arka kamera

Boyut ve Ağırlık: 155 mm X 75.5mm X7.85mm, ~198 gr

Pil: 3000 mAh

Renk: Oniks Gri, Platin Gri

Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n/acType-C USB

Kutu içeriği: AC Adaptör, USB Kablosu, Premium Kulaklık, Kulaklık Çevirici, Mat Sert Kılıf, Ekran

Koruma Jelatini, Sim Kart İğnesi