ÇEİS'ten farkındalık çalışması

Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi olduğu ÇEİS, uzun yıllardır gelenek haline getirdiği 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliklerini bu yıl “Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar” teması kapsamında gerçekleştirdi. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de devam eden salgınla mücadele sürecinde sendika, “SEN'den Başlar...Bulaştırmamak Senin Elinde!” sloganıyla, üye şirketlerinin fabrikalarındaki çalışanları Nisan ayı başından itibaren çeşitli çalışmalarla bilgilendirdi.

ÇEİS ilk olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural” başlıklı bilgilendirme dokümanını, çalışanlara doğrudan ulaşmak adına, Amerikan servis formatına getirdi ve yemekhanelerde kullanılması için fabrikalara iletti. Eş zamanlı olarak, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda farkındalığı arttırmak adına tüm sektör çalışanlarıyla baretlerine yapıştırılmak üzere etiketler paylaştı. Biyolojik etkenlere bağlı olarak meydana gelebilecek solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayılımının önlenmesi için izlenecek hareket tarzını, görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla “Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Koruyucu Önlemler Prosedürü” hazırlayarak tüm sektörle paylaştı. Salgın sürecinin en çok vurgulanan noktalarından el yıkama konusunu da atlamayan ÇEİS, fabrikalarla etkili ve doğru el yıkamanın UV ışıkları ile simule edilerek deneyimlendiği el yıkama eğitim kitini de tüm üye fabrikalarıyla paylaştı. Çalışanlar ve aileleri için salgınların önlenmesi ve sınırlandırılması için alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı “Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar: Yeni Koronavirüs Salgın Rehberi” isimli bir kitapçık da hazırlayan sendika, herkesin faydalanabilmesi adına kitapçığı kurumsal internet sitesi üzerinden de erişime açtı. Yaklaşık 19 bin sektör çalışanına ulaşan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetlere ek olarak, tüm fabrikaların ilgili yöneticileriyle, bulaşıcı hastalık salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek acil durumlar karşısında neler yapılabileceğini anlatan yönlendirici bilgiler içeren dokümanlar paylaşıldı.

ÇEİS, “SEN'den Başlar...Bulaştırmamak Senin Elinde!” sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önemi daha da artan kişisel hijyen konusunda farkındalığın artırılması, çimento sektöründe sürekli hale getirilmesi ve bu konuda bir davranış değişikliği sağlanmasını amaçlıyor.

“ÇEİS olarak tüm sektörlere örnek olmak istiyoruz”

Türk çimento sektörü için iş sağlığı ve güvenliği konusunun büyük bir önem taşıdığının altını çizen ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK, 28 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Hem Türk çimento sektörü, hem de ÇEİS olarak iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bizim için fabrikalarımıza sağlıklı gelen işçilerin, gün sonunda ailelerine sağlıklı bir şekilde kavuşması her şeyden önce geliyor. Bu hassasiyet bizi Türkiye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ne sahip ilk sendikası yaptı…

İş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlarımız için alışkanlık haline getirmek adına her yıl 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü geniş bir katılımla kutluyoruz. Bu yıl ne yazık ki hepimiz için zorlu koşullar söz konusu. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, çalışanlarımızı bilinçlendirerek kişisel sağlıklarını korumalarına destek olmak da sektör olarak en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri. Koronavirüs salgını tüm dünyaya yeniliklere, farklılıklara açık olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Yalnızca sağlıklı olmamız halinde bu sürece katkı sağlayabileceğimizi unutmadan, kurallara uyarak ve bu kuralları bir yaşam tarzı haline getirerek kendimize, çevremize ve dünyaya katkı sağlamak durumundayız. Bu nedenle bu yılın temasını solunum yoluyla bulaşan hastalıklar olarak belirledik. Bu kapsamda çalışanlarımızın sosyalleştikleri yemekhaneleri bilgilendirici dokümanlar ile donattık. Sadece çalışanlarımızı değil, ailelerini de düşünerek, “Yeni Koronavirüs Salgın Rehberi” isimli bilgilendirici bir kitapçık hazırladık. Ayrıca etkili el yıkamanın inceliklerini deneyimleyerek gösterdiğimiz bir çalışmaya da imza attık. İnanıyorum ki, tüm bu çalışmalar ile sektörün solunum yoluyla bulaşan hastalıklar konusundaki farkındalık düzeyine olumlu yönde katkı sunabildik.” dedi.

Çimento sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı yatırımların oldukça önemli geri dönüşleri olduğunu da vurgulayan Suat ÇALBIYIK; “Sıfır İş Kazası” ilkesini benimseyen sektörümüz, son 10 yılda iş sağlığı ve güvenliğine 150 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaparak, bu konuda önemli bir duruş sergiledi. Buna ek olarak, ÇEİS’in tek başına yaptığı yatırımın tutarı yaklaşık 10 milyon TL’yi buldu. İSG mevzuatı kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan çimento sektörü, bu alanda gıpta edilen bir performans gösterdi. Biz bu sorumluluk bilinci ile yatırımlarımıza devam ederek tüm sektörler için yol gösterici olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.