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ÇEİS’in Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık oldu

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 29. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi. Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento San. ve Tic. A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üstlendi.

ÇEİS’in Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık oldu
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Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yönetimi ile insan kaynakları, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ve yeterlilikler konularında üyelerine destek olmak amacıyla 1964’ten bu yana faaliyetini sürdüren Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 29. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. ÇEİS üyesi şirketlerin delegelerinin katıldığı Genel Kurul’da 2019-2022 döneminde sendikada görev alacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Genel Kurul’un ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento San. ve Tic. A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Başkan Vekilleri olarak görevlendirildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Tevfik Bilgin (Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı)Paolo Luca Bossi (Çimentaş Yönetim Kurulu Üyesi), Adil Sani Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Nihat Özdemir (Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Cem Sak(Adoçim ve Yurt Çimento Yönetim Kurulu Başkanı) ve Tufan Ünal (Batıçim ve Batısöke Murahhas Üyesi) yer aldı.

2019-2022 Dönemi Denetleme ve Disiplin Kurulları üyeleri ise şöyle:

Denetleme Kurulu: 
Hüseyin Burak Akın, Baştaş Çimento Genel Müdürü
Osman Nemli, Bursa Çimento Genel Müdürü
Umut Zenar, Akçansa Genel Müdürü

Disiplin Kurulu: 
Kadir Büyükkara, Konya Çimento Genel Müdürü
Osman Çaka, As Çimento İcra Kurulu Başkanı 
Murat Kahya, Medcem Çimento Genel Müdürü
 

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Çimento Endüstrisi İşverenleri SendikasıÇEİSOYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu BaşkanıSuat Çalbıyık
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