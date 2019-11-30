Çelik ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

2018 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu. Ödül kazanan tüm firmaları tebrik eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün tüm engellemelere rağmen yoluna devam edeceğini söyledi.

Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelinin artması hedefiyle çalışan Çelik İhracatçıları Birliği, 2018 yılında tüm ürünlerde en çok ihracat yapan ilk üç çelik firmasına 27 Kasım tarihinde Le Meridien Otel'de ödüllerini takdim etti. 2018 yılında 16 farklı ürün kategorisinde ilk üçe giren 39 firma yer alırken, tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve ÇOLAKOĞLU oldu.

Ödülü, İÇDAŞ adına İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan alırken, Çolakoğlu adına Çolakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu aldı.

İnşaat çeliği ve filmaşin kategorisinde Diler Dış Ticaret adına ve alaşımlı çelik kategorisinde Asil Çelik adına Fatma Tuba Yazıcı ödül aldı. Sıcak yassı kategorisinde İskenderun Demir Çelik ve soğuk/kaplamalı yassı kategorisinde Ereğli Demir Çelik adına ödülü alan isim Başak Turgut oldu.

Yeni pazarlarla kayıpları telafi ettik

Çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz.” dedi. Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirten Aslan, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi.

Çelik İhracatçıları Birliği’nin sektörün ihracatının artmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aslan, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesi için sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirecek ve Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Korumacılık duvarlarına karşın üstün çaba ve gayretleriyle başarılı bir ihracat performansı sergileyen tüm firmalarımızı tebrik ederim.” dedi.

2018 ÇELİK İHRACATININ YILDIZLARI ÖDÜL LİSTESİ

TÜM ÜRÜNLERDE EN ÇOK İHRACAT KATEGORİSİ

1. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2. İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

3. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

İNŞAAT ÇELİĞİ VE FİLMAŞİN İHRACATI KATEGORİSİ

1. İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.

2. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

3. DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.

PROFİL İHRACATI KATEGORİSİ

1. MESCİER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

2. KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

3. ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş.

ALAŞIMLI ÇELİK İHRACATI KATEGORİSİ

1. ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3. HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEL İHRACATI KATEGORİSİ

1. BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.

2. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.

3. BMS BİRLEŞİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

BAĞLANTI ELEMANLARI İHRACATI KATEGORİSİ

1. ÇETİN CİVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. TEKNİK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

3. AK-AR KALIP METAL VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İNŞAAT AKSAMI İHRACATI KATEGORİSİ

1. ALKA SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş.

2. ENG METAL YAPI İNŞ. TAAH. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

3. ASSAN PANEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİVİ-ZİNCİR İHRACATI KATEGORİSİ

1. SERTEL VİDA METAL A.Ş.

2. BEKSAN ÇİVİ TEL MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

3. ATLI ZİNCİR İĞNE VE MAKİNA SAN. A.Ş.

PASLANMAZ İHRACATI KATEGORİSİ

1. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş.

2. NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. CEMSUN PASLANMAZ SAC VE DEM. ÇEL. MAM. SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

BOYUNA DİKİŞLİ BORU İHRACATI KATEGORİSİ

1. YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

2. BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

3. KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

SPİRAL DİKİŞLİ BORU İHRACATI KATEGORİSİ

1. BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

2. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

3. ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SICAK YASSI İHRACATI KATEGORİSİ

1. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

3. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

SOĞUK/KAPLAMALI YASSI İHRACATI KATEGORİSİ

1. BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.

2. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

3. TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. YILDIZ DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş.

2. KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.

3. IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

1. GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.

3. BOSKAY METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

3. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.

