Çelik kasa talebi yüzde 40 arttı

Döviz kurlarındaki hareketlenmeyle birlikte çelik kasa satışlarında 2018 yılının sonunda başlayan artış trendi, Koronavirüs salgının da etkisiyle devam ediyor. Bu doğrultuda Kale Çelik Kasa, 2020’nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre çelik kasa satışlarını yüzde 40 artırdı.

Betonlu ve elektronik şifreli kasalara talep arttı

Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşirken, en büyük talep artışı ise hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilen KK600 Tipi 60 cm’lik betonlu kasalarda gerçekleşti. Pandeminin dolaylı etkisiyle tasarruflarını, ziynet eşyalarını ve kıymetli kağıtlarını, evinde saklama yolunu tercih eden tüketiciler; güvenlik sebebiyle betonla ağırlaştırılmış kasaları tercih etti. Yanı sıra, pandemi süresince verilen aradan dolayı iş yeri güvenliğinin arttırılması amacıyla ticari para kasalarında da talep artışı yaşandı. Pandemiyle birlikte ‘yüzeylere teması minimuma indirme’ bakış açısı, kasa satışlarına da yansıdı. Bu doğrultuda, kullanım kolaylığı ve anahtar taşımama özelliğinin etkisiyle, elektronik şifreli ürünler anahtarlı kasalara göre daha çok talep gördü.

Çelik kasalar beton ile ağırlaştırılıyor

Çelik, dayanıklılığı ve uzun süre kullanıma uygun olması sebebiyle kasaların daha da güvenli olmasını sağlıyor. TSE tarafından hırsızlığa karşı direnci test edilerek onaylanan Kale Çelik Kasa’lar; oksijen kaynağı, elektrikli testere, matkap gibi malzemelere karşı uzun süre direnç gösteriyor. Ayrıca gövdesi ve kapağı güçlendirilmiş beton ile kuvvetlendirilerek, ciddi oranda ağırlaştırılıyor. Özel talep olan durumlarda zemine veya duvara montajlama hizmeti ile ekstra güvenlik sağlanabiliyor. Kale Çelik Kasa’nın kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik, ticari kasa modelleri, ankastre kasa modelleri, zırhlı kasa modelleri, yangına dayanıklı kasa modelleri gibi birçok farklı ürün seçenekleri bulunuyor. Farklı renk seçenekleriyle öne çıkan ev tipi kasalar ise küçük ve hafif olması nedeniyle ev, otel ve ofis kullanımlarında tercih ediliyor.

Açılamamasıyla ünlü Kale Çelik Kasaları keşfetmek ve tüm kıymetli varlıklarınızı koruma altına almak isterseniz, Kale’nin Vadistanbul’daki konsept mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

