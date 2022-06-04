Çelik sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), mayıs ayı ve ilk beş aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Çelik ihracatı mayıs ayında yüzde 10,97 artışla 1 milyar 917 milyon dolara çıkarken, ilk beş aylık ihracat da yüzde 34,56 artışla 9 milyar 615 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihraç edilen çelik miktarında ise düşüş görüldü. Mayıs ayında yüzde 19,7 düşüşle 1,63 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirilirken, ilk beş aydaki ihracat yüzde 2,58 düşüşle 8,78 milyon ton oldu.

En fazla ihracat AB'ye

Türkiye bölgesel olarak bakıldığında en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. AB'ye yapılan ihracat mayıs ayında yüzde 30,73 artışla 762,9 milyon dolara çıkarken, ilk beş ayda aynı bölgeye yapılan ihracat yüzde 36,81 artışla 3,35 milyar dolar oldu.

Ülke sıralamasında ise İsrail ilk beş ayda en fazla ihracat yapılan ülke unvanını aldı. İsrail'e yüzde 61,36 artışla toplam 757,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, onu yüzde 106,37 artış ve 552,4 milyon dolarla Romanya ve yüzde 113,86 artış ve 596,8 milyon dolarla ABD takip etti.

İlk beş ayda ihracat artışı en fazla dikkat çeken ülkelerin başında Mısır geldi. Mısır'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228,74 artışla 430,3 milyon dolara çıkarken, Kanada ve Fas da sırasıyla yüzde 182 ve yüzde 162,3'lük artışlarla dikkat çeken diğer ülkeler oldu.

Aslan: İstikrarlı yükseliş sürüyor

Çelik sektörü olarak geçtiğimiz yılı yüzde 9,9 artışla 22,4 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını hatırlatan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, yükseliş ivmesinin hızlanarak sürdüğünü kaydetti. Ton başına ihracat değerindeki artışın da dikkat çekici olduğunu kaydeden Aslan, ilk beş ayda bu rakamın yüzde 38,12 artışla 1.095 dolara yükseldiğini söyledi. Çelik sektörünün Mayıs ayında kimya ve otomotivin ardından üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Aslan, önümüzdeki dönemde de sektörün toplam ihracat içerisindeki payını artırmak için çalışmaya ve yeni pazarlar bulmaya devam edeceklerini belirtti.