Çevre dostu bir yelkenli deneyimine hazır mısınız?

PARİS - Fransız tersanesi Chantiers de l'Atlantique, fiberglas ve karbondan yapılmış 80 metrelik "çevre dostu" panelli yelkenli bulunan yolcu gemileri inşa etmeyi planlıyor.

Chantiers de l'Atlantique - MSC Grandiosa ve Celebrity Apex de dahil olmak üzere en iyi gemilerin arkasında - bu hafta bir etkinlikte konsept hakkında konuştu ve yine tersanede inşa edilecek olan MSC Virtuosa'dan canlı olarak yayınlandı. .

Chantiers de l'Atlantique'in Genel Müdürü Laurent Castaing, ekibin çevre dostu bir seyir çözümü olarak uzun ve nokta atışı yapan yelkenlere sahip olduğunu söyledi. Bununla birlikte, yolcu gemilerinin, ekibin mevcut teknoloji ve kumaşlarla inşa etmeyi zor bulduğu büyük yelkenlere ihtiyacı var.

Böylece tersane, yeni ve farklı bir şeyin gerekli olduğuna karar verdi.

Ortaya çıkan tasarım, tersanenin ifadesiyle, bir motor ve pervanelerle birlikte kullanılacak bir yelkenli teçhizatı oluşturan katlanır panellere sahip "bir akordeon" a benziyor - bu nedenle tamamen güçlü rüzgarlara bağlı değil.

Yelkenin direği de dönebilir ve eğilebilir; tersane, kruvaziyer gemilerinin Panama Kanalı'nı çevreleyenler de dahil olmak üzere köprülerin altından geçmesine izin vereceğini söyledi.







TEST AŞAMASı

Chantiers de l'Atlantique, Silenseas adını verdikleri bir yolcu gemisi tasarımında yelkenlerin bu görüntüsünü hareket halinde yayınladı.

Chantiers de l'Atlantique'in izniyle

Solid Sail / AeolDrive on yılı aşkın süredir yapım aşamasında - ve testler hala devam ediyor, bu yüzden bu yelkenlerin yolcu gemilerinin en iyi şekilde çalıştırılması biraz zaman alacak.

İlk adımdan, J80 yarış yelkenli teknesinde daha küçük bir yelken deneme aşamasından, şimdiki aşamaya - tersaneye bu sonbaharda 38 metrelik bir direğe dev bir yelken takmaya kadar çeşitli test aşamaları olmuştur. 2022'de 95 metrelik direk.

Fransız denizci Jean Le Cam, yatındaki yelkenlerin ilk versiyonlarını deneyen ve Atlantik'i geçen 90 metrelik bir yolcu gemisindeki test sürecine de dahil oldu.

Chantiers de l'Atlantique ayrıca 2018 ve 2019 Miami Seatrade Kruvaziyer Fuarı'nda Silenseas adını verdiği özel üç ana yelkenli, 200 metrelik yolcu gemisi için bir tasarım sundu .

Tersane, bunun sektör oyuncuları tarafından "büyük ilgi gördüğünü" söyledi.

YOLCULUĞUN GELECEĞI

Tasarım itibaren, son yıllarda dalgalar yaptık diğer çevre dostu yelken gemileri hatırlatır Oceanco Black Pearl transatlantik araba taşıyıcı olan üç jet Siyah yelkenli ve 2019 yılında Yılın Superyacht Awards Yelken Yacht kazanan ünlüdür, Oceanbird , a beş katlanabilir yelkenle beslenen gemi.

Chantiers de l'Atlantique, Solid Sail / AeolDrive'ın süper yat pazarı için de işe yarayabileceğini düşünüyor, ancak Silenseas tasarımının gösterdiği gibi yolcu gemileri düşünülerek tasarlandı.

Kruvaziyer endüstrisi şu anda Covid-19 salgınının ardından bir çıkmaz içinde, birçok kruvaziyer şirketi mali kayıplar yaşıyor ve gemi yolculuğunun geleceği hala belirsiz.

Yolcu gemileri hala yapım aşamasında ve görünüşe göre Chantiers de l'Atlantique'in yelken konseptine endüstri ilgisi var.

Birincisi, 2020'de MSC Cruises , yelkenli yakıtlı yolcu gemilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere yaklaşan projelerde Chantiers de l'Atlantique ile ortaklık yapmak için bir sözleşme imzaladı .

Kaynak: Yelkenlerle güçlendirilecek çevre dostu yolcu gemileri