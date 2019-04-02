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Çevreyi korumayı resmedecekler

Gratis’in 10 yıldır geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması", bu yıl ADEL sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki çocukların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çevreyi korumayı resmedecekler
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Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nda çocuklar bu yıl, "Çevreni nasıl koruyorsun?" temalı resimler yapacak.

10’uncu yıl sponsorluğunu ADEL’in üstlendiği resim yarışmasına, Türkiye’nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocukların "Çevreni nasıl koruyorsun?" temalı resimlerini velileri ile birlikte en yakındaki Gratis mağazasına teslim etmesi yeterli olacak.

Gratis yarışmaya katılacak küçük ressamların yanı sıra 23 Nisan 2019'da Gratis mağazalarına gelen tüm çocuklara "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" hediyesi olarak da ADEL suluboya seti dağıtacak.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan 2019’a kadar yaptıkları resimleri Gratis mağazalarına teslim eden çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 31 Mayıs 2019'da Gratis’in resmi internet sitesinde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Arası Resim YarışmasıGratis
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