Bu dönemde beş yeni pazara daha ulaşarak ihracat ağını 75 ülkenin üzerine taşıyan ODE, yalıtım sektörünün toplam ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Aynı dönemde su yalıtımı ürünlerinin büyüme oranı da yüzde 38 oldu. Pandemi sürecine rağmen üretime, yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Güçlü büyüme trendimiz yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri olarak paydaşlarımıza ve ekonomimize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’de yalıtım sektörünün önde gelen firmalarından ODE Yalıtım, kuruluşunun 35’inci yılında istikrarlı büyüme çizgisini sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan, su yalıtım ürünlerinde ise yüzde 38’lik büyüme gerçekleştiren ODE Yalıtım, ihracat pazarı ağına eklediği yeni ülkelerle birlikte dünya markası olma hedefine de bir adım daha yaklaştı.

Orhan Turan: “Güçlü büyüme trendimizi ikinci yarıda da sürdürüyoruz”

Yılın ilk yarısına dair bir değerlendirmede bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, pandemi sürecine rağmen büyümeye devam ettiklerine dikkat çekti. Bu sonucun, uzun süreli bir planlamanın neticesi olduğunu söyleyen Turan, “ODE Yalıtım olarak 35’inci kuruluş yıl dönümümüz olan 2020 yılında, pandemi sürecine rağmen büyümeye devam ettik ve çift haneli büyüme rakamlarına ulaştık. Su yalıtımı alanında ise yüzde 38 artışla çok ciddi bir büyüme sağladık. Bu başarıda, kuruluşumuzdan itibaren zorlu dönemlerde dahi hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan kurum kültürümüz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve stratejimiz etkili oldu. Pandeminin olağanüstü koşullarına rağmen planlarımızı değiştirmeden faaliyetlerimize devam ettik. Bununla birlikte ödeme koşulları, lojistik gibi pek çok konuda bayilerimizin yanında yer alarak bu dönemi hep birlikte atlatmayı önceliğimiz olarak gördük. Güçlü büyüme trendimiz yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Modernizasyon, kapasite artırımı ve Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızla sektörümüze, paydaşlarımıza ve ekonomimize yönelik katkımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

“Sektördeki ihracatın yüzde 20’si ODE’ye ait”

Türkiye yalıtım malzemeleri sektörünün en önemli ihracatçılarından biri olduklarını hatırlatan Orhan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yalıtım alanında ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında Benin, Moğolistan, Etiyopya, Malta ve Vietnam’ı da pazar ağımıza ekleyerek ihracat yaptığımız ülke sayısını toplamda 75’in üzerine taşıdık. MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgelerindeki gücümüzü Batı Avrupa ve Güney Amerika pazarlarına da taşıyarak dünya markası olma hedefimize daha da yaklaşmayı hedefliyoruz.”

Su yalıtımındaki katma değerli ürünlerle prestijli projelerde ODE imzası

ODE’nin su yalıtımı alanındaki yüzde 38’lik büyümesinde, geliştirdiği katma değerli ürün ve hizmetler etkin rol üstlendi. Geçen yıl piyasaya sürülen uzun ömürlü ve uygulaması kolay Epikon Membran serisi ile üst segment membran yeniden tanımlandı. Epikon Membran serisi ile birlikte sektörde bir ilke imza atılarak “SafeZone” adı verilen garanti sistemi de hayata geçirildi. Bu kapsamda, 10 bin metrekarenin üzerindeki projelerde kullanılan Epikon Membran serisi ürünlere 15 yıl garanti uygulanıyor.

Su yalıtımı ürünleriyle Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde prestijli projelerde yer alan ODE Yalıtım, bu alandaki başarısını yılın ilk yarısında da sürdürdü ve kamu binalarından askeri tesislere, otellerden finans merkezlerine uzanan çok sayıda projenin çözüm ortağı oldu.

KOD 2020 odağında yenilikçi ürün ve hizmetler

ODE Yalıtım, yılın ilk yarısında çalışanlarına ve paydaşlarına değer katan projelerine de aralıksız devam etti. Bu yıl itibarıyla K’si Kurum İçi Girişimcilik, O’su Operasyonel Mükemmellik, D’si ise Dijital Dönüşüm’ü temsil eden KOD 2020’yi devreye alan ODE Yalıtım, üretim ve hizmet süreçlerini bu strateji doğrultusunda şekillendiriyor. Pandemi ile birlikte hız kazanan bu sürecin bir ürünü olarak, inşaat projeleri için en uygun su yalıtımı çözümlerini dakikalar içerisinde bir araya getiren online sistem seçim aracı ODE Select devreye alındı. Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı örneklerden biri olan uygulama, mimarlar, tasarımcılar, danışmanlar, müşavirler ve uygulamacıların işlerini kolaylaştırıyor.

Yalıtım bilincinin gelişmesi için de çeşitli çalışmalar yürüten ODE Yalıtım, 2016 yılında sektörün ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunun ardından bu yıl ikinci raporunu yayımlayarak faaliyetlerini şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam etti. Paydaşları için değer yaratmaya odaklanan ODE Yalıtım ayrıca, pandemi döneminde yayınlamaya başladığı, tecrübe ve bilgi birikimini yansıtan çeşitli yayınları sektör ile paylaşmaya önümüzdeki süreçte de devam edecek.

