Çimento sektörü sağlıklı yaşama odaklandı

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla “Sağlıklı Yaşam” teması ile sektör çalışanlarına yönelik etkinlikler düzenledi. “Sağlıklı Bir Yaşam için Harekete Geç!” sloganıyla yürütülen etkinlikler kapsamında bilgi yarışması da gerçekleştirildi. 5 gün süren yarışmaya 56 fabrikadan toplam 9 bini aşkın çalışan katıldı. Toplam 20 sorudan oluşan bilgi yarışmasındaki başarı ortalaması yüzde 76 oldu.



İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayan kalmayacak



İş sağlığı ve güvenliğinin çimento sektörü ve sektörü temsil eden ÇEİS için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık şunları söyledi:



“Hem sektör hem de sendika olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırım yapıyoruz. Son olarak yaklaşık 1,5 milyon lira yatırımla Türkiye’de bir ilk olan Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Burada her yıl yaklaşık 3 bin mavi ve beyaz yakalı çalışana eğitim veriyoruz. Sektörümüzde çalışan 17 bin işçinin tamamının eğitimlerini 6 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bilgi yarışmasının sonuçlarını da bu doğrultuda değerlendirecek ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim programları düzenleyeceğiz.”



Hedef, iş kazalarını sıfırlamak



İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmaların etkilerini görmekten mutluluk duyduklarını belirten Çalbıyık, “Kaza ağırlık oranı 2005 yılında 2,57 iken, 2017 yılında 0,61’e geriledi. Hedefimiz elbette iş kazalarını önce en alt düzeye çekmek ve ardından da sıfırlamak. Bu alanda attığımız adımların bizi hedefimize yaklaştırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.



“Ödüllü sektör olmaktan gurur duyuyoruz”



ÇEİS’in iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü çalışmalarla Kristal Baret ödülüne layık görüldüğün de sözlerine ekleyen Çalbıyık, “İş sağlığı ve güvenliği alanında ödüllü sektör olmaktan gurur duyuyoruz. Son 10 yılda çalışan sayısı yaklaşık yüzde 40, klinker üretim kapasitesi yüzde 90 arttı. Bu artışa rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında yaklaşık yüzde 70’lik bir düşüş sağladık” dedi.