Çimentoda ihracat devam ediyor

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından çimento sektöründe Ocak 2020 ihracat verileri açıklandı. TUİK’ten alınan verilere göre geçtiğimiz yıla oranla bu yılın Ocak ayında çimento sektör ihracatında % 49,3’lük artış yaşandı. İhracat geliri ise %31,5’luk artışla 82 milyon dolar oldu.

Ocak 2020'de çimento ihracatı % 80,6 oranında artarak 1,1 milyon ton, klinker ihracatı ise % 28,9 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

İhracat en çok ABD ve Gana’ya yapıldı

TUİK verilerine göre, Ocak ayında, çimento ve klinker ihracatı en çok ABD’ye yapılırken; bu ülkeyi Gana, İsrail ve Fildişi Sahilleri izledi. İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine, Moritanya ve Brezilya yer aldı.

TÇMB Hakkında

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 50’si entegre, 16’sı öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil etmektedir. TÇMB, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş bir temsilcisidir. Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÇMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası iş birliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÇMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.