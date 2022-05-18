Çin 'A plus' ürünleri Türkiye'den alıyor

Sektörün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da Rusya, Fransa, Brezilya, Fas gibi 70 ülkeden 120 dev satın almacının katılımı ve 5 bin iş görüşmesiyle 9. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarını düzenledi. Öksüz, Türkiye’nin dünya tedarik zincirindeki kırılmadan ve lojistikteki avantajından dolayı ön plana çıktığını belirten, kaliteli üretimde de iddialı olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 markasından ve en çok markalaşan iki sektöründen biri olan züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak eşyalarından metalden mutfak aletlerine kadar 8 tane sektörü içinde barındırıyor. Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran ve 2021 yılında 6,033 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasından 10’unculuktan 8.’liğe yükselen züccaciye sektörü, 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. 2022 yılında dünya 6.’lığına çıkmayı hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ihracatı ve iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları”nı düzenliyor. Geçtiğimiz yıllardaki başarıdan ötürü 2022 yılında 2 tane yapılması kararlaştırılan organizasyonun ilki 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek’te gerçekleşti. Rusya, Fransa, Brezilya, Fas gibi dünyanın dört bir yanındaki 70 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza olmak üzere 120 satın almacının ağırlandığı organizasyonda, 5 binin üzerinde yüz yüze görüşme gerçekleşti. Sadece 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmaların katıldığı organizasyon hakkında bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “ZÜCDER’le Zirve’ye başlığı altında düzenlediğimiz B2B organizasyonlarımızı yurt dışına taşımaya karar verdik. Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı Rusya’daki pazar boşluğundan ötürü ekim ayında Rusya’da aynı etkinliği düzenleyeceğiz. 2023 yılında da Güney Afrika, Dubai, İngiltere, Güney Amerika ve Japonya’da etkinliğimiz olacak. Yıl bitmeden de yine Antalya’da 10. organizasyonumuza imza atmayı planlıyoruz” dedi.

“İran pazarı, ihracata yüzde 25 katkı sağlar”

Hem ihracatı hem de iç pazarda satışları artırmak için yoğun bir takvim oluşturduklarını söyleyen Öksüz, 2023 yılında yurt içinde iki, yurt dışında 5 olmak üzere 7 tane B2B’ye ve 2 tane de fuara imza atacaklarını belirtti. Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zincirinde Türkiye’nin avantajlı konuma geldiğini ve lojistik üstünlüğünün olduğunu ifade eden Mesut Öksüz, “Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve Japonya. Özellikle bu 2 pazara yoğunlaşmak istiyoruz. Bir yandan da bu ülkelerin yılbaşı için ürün tedarik süreçleri başladı. Yüzde 80’lere varan kapasite kullanımıyla ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamıyor. Çin, A plus ürünlerini Türkiye’den alıyor. Örneğin; cam konusunda Çin bizimle yarışamıyor. Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin hızlanması, yakında boykotun kaldırılmasıyla birlikte lüks ürünlerimizi temin ettiğimiz pazarın ihracatımızdaki olumlu yansımalarını göreceğiz. Aynı zamanda İran pazarındaki sıkıntıların ortadan kalkması, ihracatımıza yüzde 25 katkı sağlayacaktır” dedi.

“İhracat çalışmayan firma kalmadı”

Züccaciye sektörünün ihracat rakamlarıyla da ilgili bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2020 yılında ihracatımız ise 4,6 milyar dolardı. 2021 yılında 6,033 milyar dolara ulaştık ve 2022 yılı için de 7 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Dış ticaret fazlasına baktığımızda da 2020 yılında 3,450 milyar dolar dış ticaret fazlamızı yüzde 30 artırarak 4,6 milyar dolara çıkardık. Bu da ülke ekonomisine verdiğimiz katkıyı gözler önüne seriyor. Miktar bazında ihracatımıza baktığınız zaman da 2020 yılına göre yüzde 20,8 artışla 1,62 milyon ton ihracatımız var. İhracat son 5 yılda yüzde 34 artarken, ihracat kg birim fiyatı da son 6 yılın en yüksek değerine yani 3,72 dolara ulaştı” dedi. 1 Ocak-10 Nisan dönemi ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 1,71 milyar dolara ulaşırken, sektör ihracatının yüzde 58’ini ise Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor.

“Yazın boşalan AVM’leri yabancı turistler dolduruyor”

İç pazarda ise alım gücünün düştüğüne ve bu yüzden sektörde durgunluk yaşandığını ifade eden Öksüz, düğün, Anneler Günü gibi özel dönemlerin sektöre hareketlilik kattığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de çok güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor ve her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor. Bazen bu rakam 500 binlere kadar düşse de genel olarak biz bunu 600 bin olarak düşünelim ve çiftler evlenmeden 6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyorlar. Şimdi sektörümüzde böyle bir hareketlilik başladı. Aynı zamanda Ramazan Bayramı ve Anneler Günü dolayısıyla hem hediyelik eşya hem de elektrikli küçük ev aletleri grubumuzda online ve mağazacılık kısmında satışlarda hareketlilik yaşandı. Yazın ise boşalan AVM’lerde yabancı turistlerin yaptığı alışverişler, iç pazardaki sürekliliği sağlıyor” açıklamalarında bulundu.