CNR Avrasya Boat Show Başladı

3.500’ün üzerinde deniz aracının yer aldığı fuarda 4 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunuldu. Dünyanın en prestijli mega yatlarının sergilendiği fuarda, tamamen yerli üretim olan Numarine’in 45 metre uzunluğunda, 102 milyon lira değerinde 45XP modeli, aynı zamanda fuarın en pahalı teknesi olarak öne çıktı.



Deniz severlerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, VIP açılışının ardından CNR EXPO Yeşilköy’de başladı. 23 Şubat-3 Mart tarihlerinde tüm ziyaretçilere açık olacak fuarın, VIP açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptı.CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde yapılan VIP açılış törenine ayrıca, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu katıldı.



Denizcilik sektörünün büyüklüğü 17.5 milyar dolara yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Denizcilik sektörünün hak ettiği noktaya gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. ÖTV kaldırdık, KDV’yi yüzde 1’e indirdik. Gemilerimiz dünyanın bütün sularında seyahat ediyor. Bayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Yaptığımız düzenlemeler sonucun 6 bin 208 tekne Türk bayrağına geçti. Yat turizminde 25 bin olan bağlama kapasitemiz 50 bine çıkardık. Bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. Denizcilik sektörümüzün büyüklüğü 17.5 milyar dolara yükseldi.”



Fuarın en pahalı teknesi, Amerika, Avrupa, Arap Yarımadası’ndan alıcılarını bekliyor



CNR Avrasya Boat Show’da 4 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunuldu. Türkiye’nin en önemli marinalarının yer aldığı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft’in de aralarında olduğu 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı sergileniyor. Fuarda, olta başta olmak üzere amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da büyük ilgi görüyor. Numarine 45XP, 102 milyon liradan başlayan fiyatı ile CNR Avrasya Boat Show’un en büyük ve en pahalı teknesi olarak öne çıkıyor. Sektörün Turquality programına kabul edilen ilk markası Numarine, 45XP modeline oldukça güveniyor. Numarine 45XP, CNR Avrasya Boat Show’da özellikle Amerika, Avrupa, Arap Yarımadası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek alıcılarını bekliyor. Tamamen yerli üretim olan 45XP, Numarine’nin yeni modeli fuarın en lüks ve konforlu motoryatlarından.



CNR Avrasya Boat Show’da metrekareler büyüyor



2005 yılından bu yana düzenlenen CNR Avrasya Boat Show’a aralıksız olarak katılım gösteren Trio Deniz, bu yıl 2 bin 500 metrekare ile fuara katıldı. Fuarda tarihinin en büyük standıyla yer alan Trio Deniz 24 teknesini bir arada sergiliyor. Trio Deniz’in fuardan beklentisi büyük. Fuarın en büyük tekneleri arasında yer alan İtalyan Sanlorenzo Türkiye’de ilk kez CNR Avrasya Boat Show’da sergileniyor. 27 metre uzunluğunda, 35 milyon lira değerindeki tekneye, Avrupa, Amerika kıtasından Rusya’ya, Doğu Avrupa’dan Asya’ya kadar dünyanın çok farklı yerinden alıcılar bekleniyor.



4.5 metre boyunda 7 bin liralık teknelere ilgi büyük



Teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan CNR Avrasya Boat Show’da milyon dolarlık yatların yanında her bütçeye uygun tekneler de sergileniyor. Özellikle balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği Safter’in 3.5 metre boyundaki teknesinin fiyatı ise 4 bin lira.



Dünyanın dört bir yanından deniz tutkunu fuarda olacak



CNR Avrasya Boat Show’a, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Libya, Rusya, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Polonya’nın da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde ülkeden deniz tutkunları ağırlanıyor. Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinin fuara yoğun ilgisi var. 2018 CNR Avrasya Boat Show, yerli ve yabancı 67 bin 140 kişi tarafından gezilmişti. Bu yıl ise yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış hedefleniyor.