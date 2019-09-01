CNR EXPO’da şov başlıyor

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı bu yıl da birbirinden özel etkinliklerle ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelecek. 4-7 Eylül tarihlerinde CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’de gerçekleştirilecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda bu kez dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu’na (TAFED) bağılı Türkiye Aşçılar Milli Takımı’nın aşçıları tüm meziyetlerini gözler önüne serecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı fuarda sergilenecek.



7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri



Fuarın son gününe kadar tüm ziyaretçilere açık olacak sergi kapsamında ayrıca hem çocuklar hem de yetişkinler için 04-06 Eylül tarihlerinde ve 12:00- 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde heykel sanatının incelikleri aktarılacak. CNR Food İstanbul Fuarı ayrıca Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek “7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri” etkinliğine de ev sahipliği yapacak.



90 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefleniyor



Yabancı katılımcılar tarafından gördüğü yoğun ilgi karşısında dünya fuar takvimlerinde yerini alan CNR Food İstanbul, 80 bin metrekare alanda organize edilecek. Aralarında Polonya, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukrayna, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, KKTC, Arnavutluk ve İtalya’nın da olduğu 90 ülkeden alıcıların akın edeceği fuarı yerli ve yabancı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

