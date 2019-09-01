Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Akbank teknoloji istanbul dünya Nuri Bulut
Yeni adli yıl başlıyor
Yeni adli yıl başlıyor
'Egzoz muayenesi' için son uyarı
Muayenede son uyarı!
Trial heyecanı Bolu'da
Trial heyecanı Bolu'da
İşte Filistin’in elektrik kaynağı
Filistin’in elektrik kaynağı
TOÇEV'li çocuklara destek!
TOÇEV'li çocuklara destek!

CNR EXPO’da şov başlıyor

28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye Aşçılar Milli Takımı’nın aşçıları, dünya çapında ödül aldıkları şeker hamurundan heykelleri yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı CNR Food İstanbul Fuarı’nda sergileyecek.

CNR EXPO’da şov başlıyor
banner17

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı bu yıl da birbirinden özel etkinliklerle ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelecek. 4-7 Eylül tarihlerinde CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’de gerçekleştirilecek CNR Food İstanbul Fuarı’nda bu kez dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu’na (TAFED) bağılı Türkiye Aşçılar Milli Takımı’nın aşçıları tüm meziyetlerini gözler önüne serecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı fuarda sergilenecek.

7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri

Fuarın son gününe kadar tüm ziyaretçilere açık olacak sergi kapsamında ayrıca hem çocuklar hem de yetişkinler için 04-06 Eylül tarihlerinde ve 12:00- 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde heykel sanatının incelikleri aktarılacak. CNR Food İstanbul Fuarı ayrıca Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek “7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri” etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

90 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefleniyor

Yabancı katılımcılar tarafından gördüğü yoğun ilgi karşısında dünya fuar takvimlerinde yerini alan CNR Food İstanbul, 80 bin metrekare alanda organize edilecek. Aralarında Polonya, İngiltere, Amerika, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukrayna, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, KKTC, Arnavutluk ve İtalya’nın da olduğu 90 ülkeden alıcıların akın edeceği fuarı yerli ve yabancı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İhracatçı BirlikleriCNR EXPONR Food İstanbul FuarıCNR Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5