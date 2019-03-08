CNR Kitap Fuarı’nda 500 imza günü, 200 etkinlik bir arada

Kitapseverlerin merakla beklediği 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 9 Mart Cumartesi günü (yarın) kapılarını açıyor.



CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Kitap Fuarı’nın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ev sahipliğinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşecek.



İstanbul ve bölgesinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenlenecek olan CNR Kitap Fuarı’nın 500 binin üzerinde kitapseveri ağırlaması bekleniyor.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son yıllarda dünyanın en popüler spor dalı haline gelen ve online oyunlar üzerine kurulan E-spor alanında gençlerle kıyasıya mücadele edecek.



500 imza günü, 200 etkinlik bir arada



CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu Selim İleri olacak. Fuar, Ahmet Ümit, Engin Alan, Mustafa Balbay, Canan Karatay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran, Candaş Tolga Işık, Bedia Ceylan Güzelce, Beyza Alkoç, Serhat Yabancı, Işık Öğütçü’nün de aralarında bulunduğu 500’ün üzerinde yazarın katılacağı imza günlerine ev sahipliği yapılacak. Fuarda ayrıca söyleşi, seminer, panel ve sergi başta olmak üzere 200’ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.

