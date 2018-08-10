Continental Teknolojisi ile Daha Çevre Dostu ve Güvenli Motosikletler Yola Çıkacak Dünyanın en büyük lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak dört tekerli araçlardan scooter ve küçük motosikletler gibi iki tekerli motorlu araçlara teknoloji transferi yapıyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:25