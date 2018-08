Continental Teknolojisi ile Daha Çevre Dostu ve Güvenli Motosikletler Yola Çıkacak

Dünyanın en büyük lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak dört tekerli araçlardan scooter ve küçük motosikletler gibi iki tekerli motorlu araçlara teknoloji transferi yapıyor. Özellikle Asya kıtasında ulaşım aracı olarak da rağbet gören iki tekerli motorlu araçlar için çevre dostu bir yaklaşımla egzoz gazı ayarlaması ve güvenlik düzenlemeleri getiren Continental, sunduğu çok fonksiyonlu destek sistemleri ve ilave güvenlik çözümleriyle trafik kazalarını da azaltmayı hedefliyor.Teknoloji şirketi Continental, küçük motorlu iki ve üç tekerlekli araçlar için geniş teknik servis yelpazesi ile mobilite konusunda siyaset, endüstri, ticaret, çevre kuruluşları ve motosiklet kullanıcılarından gelen küresel taleplere yanıt vermek amacıyla yeni teknolojilere odaklandı. Motorlu iki tekerlekli araçlar özellikle Asya'da nüfusun büyük çoğunluğu için önemli bir ulaşım aracı olarak kabul ediliyor. Hindistan ve Çin gibi büyük hacimli pazarların çok çeşitli araç kategorileri için daha katı egzoz gazı ve güvenlik düzenlemelerine ve özellikle motor hacmi 150 cc altında olan tek silindirli araçlar için esnek çözüm taleplerine yanıt veren Continental, bu doğrultuda daha temiz bir çevre için motor ve egzoz gazı yönetiminde teknik çözümlere ve çok fonksiyonlu destek sistemleri ile ilave güvenlik sunmaya odaklandı.Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarının %95,5'inde iki tekerli motorlu araçlar yer alıyor. Motosiklet, 2015 yılında da %28,8 oran ile diğer araç kategorilerine göre daha fazla trafik kazasına karıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Hindistan'da her 100.000 kişiden 5,6'sı iki tekerlekli araç kazasında yaşamını yitiriyor. Çin'de 100.000 kişide 5,1’lik ölüm oranı ile bu rakam biraz daha düşük. Almanya'da ise bu oran, 100.000 kişide 0,8.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı 2017 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de, motorlu bisiklet ve motosikletin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları toplamda yaklaşık45.000 adet. 2017 yılında meydana gelen toplamda 294.515 ölümlü ve yaralanmalı kazanın 3.411’ini motorlu bisiklet, yaklaşık 41.500’ünü ise motosiklet oluşturuyor.ARASTM, zorlayıcı sürüş koşullarında sürücünün trafik algısını destekleyerek sürüş güvenliğini artırıyor. Tüm sistemlerde kullanılan modüler tasarımı, mühendislerin farklı pazarlarda günlük hayatta kullanılan ve banliyö aracı olarak adlandırılan ticari küçük motorlu araçlara ve dünya genelinde ticari ve yasal mevzuatlara uygun özelleştirilmiş çözümler sunmalarını sağlıyor.Benzin enjeksiyon teknolojileri, getirilen katı yasal standartlar nedeniyle Asya motosiklet pazarında yakın gelecekte standart hale gelecek. 2018 Temmuz ayında Çin'de yürürlüğe girerek tescil edilen ve tüm motosikletler için geçerli olan Emisyon Standardı IV uygulaması ve ayrıca Hindistan'da 2020 Nisan ayında yürürlüğe girecek olan Bharat Emisyonlar Standardı VI uygulaması bu düzenlemelere örnek teşkil ediyor. Motor yönetiminde kullanılan esnek sistemler ve üretici ihtiyaçları veya ulusal mevzuatları temel alan yakıt ikmal kontrolü, sistem verimliliğini artırma amacını taşıyor.Continental İki Tekerlekli Araçlar ve Motor Sporları İş Kolu Enjeksiyon Sistemleri Müdürü TorstenBellon, "Basit ve etkili, çok çeşitli faydaları olan çözümler sunuyoruz." diyerek durumu özetliyor. Bu doğrultuda yakıt pompaları ve enjektörler gibi bağımsız bileşenler, yerel emisyon standartlarına uyarlanarak, farklı teknolojilerle bile etkili motor kontrolü sağlanıyor. Continental, 150 cc’ye kadar olan tek silindirli motorlar için özel bir yakıt ikmal ünitesi sunuyor. Yeni nesil yakıt enjektörlerinde, iki tekerlekli araç motorları için alan optimizasyonu yapılmış özel enjektör seçeneği (Deka 10 enjektörleri) bulunuyor.Egzoz emisyonlarınınazaltılması alanı ise mümkün olan en yüksek verime ulaşmaya ve farklı pazar ve müşterilerin taleplerini yerine getirmek için yeni nesil akıllı teknolojileri kullanmaya odaklanıyor. Katalizörün konumu, hücre yoğunluğu ve metal alt katmanında ince metal levhaların kullanımı, ekonomik açıdan da verimliliğin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Continental İki Tekerlekli Araçlar ve Motor Sporları İş Kolu Katalizör Yöneticisi SvenSeifert, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: "Katalizör motorun ne kadar yakınına monte edilirse, o kadar verimli olur. Aynı zamanda egzoz gazı kontrolünden kaynaklanan sistem giderleri de azalır."Modüler bir tasarıma sahip olan emisyon temizliği ve motor yönetim sistemleri, çok farklı teknik ve yasal gereklilikleri topyekun karşılamasıyla ön plana çıkıyor. Değişkenliklerini "iç değerlerin ince ayarına" borçlu olan katalizörler, geri basıncı düşürmek ve verimi yükseltmek için ısıl kütleyi küçültüyor ve böylece tasarımcıların hacim ve ağırlığı en aza indirmelerine olanak sağlıyor. Yapılandırılmış ince metal levhalar, düşük hücre yoğunluğu ve kurulum pozisyonuna bağlı farklı tasarımlar, scooter’lardan hafif motosikletlere kadar çok çeşitli araç tipleri için katalizörleri oldukça karmaşık ve farklı bileşenler haline getiriyor.Büyük Araçlar için Geliştirilenler Küçük Araçlar için de KullanışlıdırTeknoloji transferi sayesinde artık küçük, motorlu iki tekerlekli araçlar da ARASTM gelişmiş sürücü destek sistemlerindeki mobil güvenlik teknolojisinden yararlanabiliyor. Kör noktaları izleyen Kör Nokta Algılama (Blind Spot Detection) özelliği, şehir içi ulaşımda kullanılan araçlar için yeni bir özellik olarak öne çıkıyor. Binek araç ve motosiklet segmentinde geliştirilen bu sistemler, yoğun trafikte ve günlük işe gidip gelme sırasında daha fazla güvenlik ve sürücülere mümkün olan en iyi desteği sunmak amacıyla bu araçlara da uyarlanıyor.Kör Nokta Algılama (Blind Spot Detection), aracın arkasında ve yanlarında akan trafiği değerlendiren ve şerit değiştirirken kritik durumları sürücüye bildiren, geriye doğru bakan kısa menzilli bir radar kullanıyor. Kör Nokta Algılama özelliği ( Blind Spot Detection), sürücülerin göremediği kör noktalarda uyaran çeşitli görselleştirme seçeneklerine de sahip. Örneğin, yan aynalarda yapılandırılan LED arayüzü, gerektiğinde belli görsel sinyaller kullanarak sürücüye çevredeki trafikle ilgili bilgi veriyor. Oldukça hassas olan bu sistem, trafik hareketlerini bir saniyeden daha kısa süre içerisinde algılayarak, nispeten yüksek hızlarda ve spontane şerit değiştirerek seyredilen şehir içi ulaşım trafiğinde güvenliği artırıyor. Continental İki Tekerlekli Araçlar ve Motor Sporları İş Kolu ARASTM Proje Yöneticisi ChristianPfeiffer, "Gelişmiş sürücü destek sistemlerimizin en hesaplı modelleri bile bu zorlu günlük şartları tam olarak karşılıyor." dedi.Çoğunluk gaza nasıl basılacağını bildiği halde çok az kişidüzgün fren yapmayı bilir.Ani fren yapılması gerektiğindeher metre önemlidir ancak kısa fren mesafelerine ulaşmanın en iyi yolu, tekerlekleri belli bir noktada kilitleyebilen yüksek fren basıncıdır. Tek kanallı ABS MiniMAB, ön tekerleğin kilitlenmesini ve bu yüzden yaşanan çarpışmaları önleyerek,ek güvenlik sağlıyor. MiniMAB, Asya gibi maliyete duyarlı pazarlar için, ön tekerlekte yalnızca bir hidrolik disk freni bulunan orta hacimdescooter ve motosikletler için özel olarak geliştirildi. Küçük ve hafif tasarımı (285 cm², 420 gram) sayesinde çeşitli araç türleri için ideal bir eklenti olmasının yanı sıra yalnızca tek bir tekerlek hız sensörüne ihtiyaç duyulduğundan çok az teknik efor gerektirmesiyle de fark yaratan MiniMAB,en küçük hacimli motorlarda bile çalışarak, fayda sağlayan yeni nesil bir teknoloji transferini temsil ediyor. İki Tekerlekli Araçlar ve Motor Sporları İş Kolu Motosiklet ABS Geliştirme Müdürü LotharKienle, "ABS sistemleri iki tekerlekli araç kullanmayı çok daha güvenli hale getirerek,Vision Zero “Hedef: Sıfır Kaza” vizyonumuza ulaşmamıza yardımcı oluyor." dedi.Continental, uzun yıllardır motosikletler için ani kilitlenme karşıtı fren sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. ADAC (Alman Otomobil Kulübü) araştırmasına göre, ABS sistemleri kullanılsaydı bugüne kadar yaşanan tüm motosiklet kazalarının yüzde 21’i önlenebilirdi. 