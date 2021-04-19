Çöpten enerji üretti, dünya çöpüne talip oldu

Dr. Aziz İlgazi yazıyor... Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel olarak her hafta yapılan “Anadolu’da Bir Başarı Hikâyesi” konulu söyleşinin bu haftaki konuğu enerji, inşaat, mobilya ve perakende olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan oldu. Moderatörlüğünü Dış Ticaret Uzmanı Dr. Aziz İlgazi’nin yaptığı söyleşi, Harran Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler tarafından önemli bir ilgi gördü. Okul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Elvan Gökçen ve birçok akademik personelin de katıldığı söyleşiye, ayrıca Doğan Holding çalışanları, iş insanları ve gazeteciler katıldılar. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan söyleşiye katılan 100 dolayında öğrenciye kitaplarından hediye edeceğini söyledi.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde eğitimde uygulayacakları “3+1 yeni eğitim modeli”nin sanayi ve hizmet sektörlerinde uygulama sürecindeki düşüncelerini de açıklayan Doğan, Harran Üniversitesi’nin 3+1 model ile aslında iş dünyasının iş gücü istihdamında önemli beklentilerini karşıladıklarına vurgu yaptı. Bu uygulamanın tüm diğer üniversitelerde uygulanması iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Doğan, öğrenci kulüplerinin fikir üretme odaları kurmaları burada üretilen fikirlerin iş dünyası ile paylaşılmasını da önerdi.

Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden biri olarak 2500 çalışanıyla, ekonominin temel taşlarından biri olmanın gururunu taşıyan Doğanlar Holding; 36 ülkeye ihracat yapmaktadır. Ülkemizde Mobilya sektöründe en büyük üç firma arasında ve 500’den fazla ile hizmet verdiklerini belirten Doğan, başarının yolunu; insan değer vermek, dürüst olmak, kaliteli üretim yapmak ve doğru insanlarla çalışmaktan geçtiğini açıkladı.

Kurumsallaşmayı ve ülkenin değerlerine öncelik vermeyi iş hayatında temel felsefe olarak benimsediklerini bu yaklaşımla çok sayıda ülkede yatırım tekliflerini aldıklarını söyleyen Doğan, öğrencilere ayrıca başarıya ulaşmak için doğru arkadaşlar seçmenin başarıda önemli olduğuna dikkat çekti.

Amerika, Senegal, Batı Afrika ülkeleri, AB ülkeleri, Mısır, Libya ve Suudi Arabistan pazarlarında başarılı ticaret ve yatırım yapan ülkemizin önemli firmalarından biri olan Doğan Holding, Türkiye’nin 2023 vizyonuna ayrıca destek veren önemli bir şirketler topluluğu olarak çöpten enerji üreterek dünyada başarılı bir örnek oldu. Birçok Avrupa ülkesinde iş teklifleri aldığını belirten Doğan, e-ticarette ülkemizde önemli bir potansiyel olduğunu, Doğan Holding şirketleri olarak özellikle mobilya sektöründe bu potansiyeli iyi değerlendirdiklerini söyledi. Öğrencilere e-ticaret yapmalarını da öneren Doğan, mevcut e-ticaret siteleri üzerinden çevrimiçi mağaza açarak iş hayatına atılmalarını önerdi. Başarılı marka yaratmada ülkemizin başarılı iş insanları arasında yer alan Doğan, Kelebek ve Doğtaş markaları ile dünya ülkeleri ile rekabet etmektedir.



