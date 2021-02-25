Çöpü enerjiye dönüştürecek geliri halkla paylaşacak

Biotrend Enerji’nin Halka Arz Sürecinde İlk Adım Atıldı

Bünyesindeki şirketlerle; enerji, mobilya, inşaat ve perakende sektörlerinde hizmet veren Doğanlar Holding, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin alanında önde gelen şirketleri arasında sayılan Biotrend Enerji’yi halka arz etmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Sürecin ilk adımı olarak konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile halka arza ilişkin yetkilendirme sözleşmesi imzalandı.

Biotrend Enerji’nin halka arz sürecini değerlendiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirmek amacıyla kurulan Biotrend Enerji firmasının bu yeni atılımından duyduğu heyecanı dile getirdi. “Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri; yenilenebilir enerji kaynakları. Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz” dedi.

Çöpler enerjiye dönüşüyor.

Biotrend Enerji, ülke genelindeki 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık %25'ini işlemektedir. Bu işlemler sırasında, küresel ısınma ile birlikte azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının, çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonu engelleniyor ve modern arıtma tesislerinde doğaya güvenli dönüşümü sağlanıyor. Modern tesislerde, hammaddesi yurtdışından ithal edilen geri dönüşümlü malzemelerin ayrıştırılmasıyla ülke ekonomisine katma değer yaratılıyor. Organik atıklardan üretilen kompost malzemeye dönüştürülürken motorların atık ısısı ile ısıtılan seralarda domates yetiştiriliyor.

300 milyon kWh

Biotrend Enerji, biyokütle, evsel ve endüstriyel atıkların yönetimi alanında, Türkiye’nin geneline yayılmış tesislerinde, aşağıda belirtilen teknolojilerini kullanarak, atıkların geri kazanımını sağlarken, Türkiye’nin enerji ihtiyacını da yenilenebilir enerjiyle karşılamaktadır.