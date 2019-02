Cornelia Otelleri, 2018’de Dünya Çapında 18 Ödül Alarak Rekor Kırdı

2018 yılında, Antalya’ya gelen turist, kişi başına ortalama 680 dolar harcadı. Cornelia De Luxe Resort Otel ve Cornelia Diamond Golf Resort Spa, Azure Villas, Cornelia Golf Kulübü, Cornelia Spor Kulübü, Crassula Spa, Cornelia Eco Spa ve Cornelia Kongre Merkezi’nden oluşan Cornelia Hotels grubu, kişi başı 1200 $ harcama yapan Golf Turisti için Avrupa’dan Antalya’ya direk uçuş istiyor. Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Belek bölgesinde 2019 Haziran’a kadar tüm golf sahalarının dolduğunu açıkladı.







Ali Şahin; “Belek bölgesinde haftada 3000 golfcü ağırlayacağız. Haziran’a kadar 200 bin civarında Golf turisti gelecek. Futbol turizminde geçmişte, 2000 civarı takım ağırlayan Belek bölgesi, bir süredir düşüşteydi. 2019’da, 1500 civarında takım ağırlayacağız. Bu da, futbol turizminde de eski rakamları yeniden yakalaycağımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.



Polonya, Ukrayna, Kazakistan, Slovakya, Slovenya gibi pazarlarda yükseliş olduğunu söyleyen Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya; “Ultra Lüks villalar da tatil tercih eden Rusya, BDT Ülkeleri ve Turki Cumhuriyetlerinden geçmişte gelen ve çeşitli krizler nedeniyle Antalya’dan uzaklaşan misafirlerin yeniden kazanılması gerekiyor. Kazakistan, Romanya, Polonya’ya lüks villa satıyoruz. Lüks Turizm’de sıkıntılarımız var Belek’de. Ultra lüks villalar yaptık. Olağanüstü bir hizmet veriliyor bu villalarda. Bu lüks, bu hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok ama nitelikli, lüks villa talep edecek turisti kaybettik. Geri kazanmak için fiyat politikamızı bölgesel olarak düzenlemeliyiz. Nitelikli turist, ekonomik turist ile aynı bölgede olmak istemiyor. Antalya’da Kemer, Side gibi bölgeler, ekonomik turist için çok uygun. Belek bölgesi, mimarisi, ultra lüks villaları, kaliteli hizmeti, golf sahaları ile nitelikli turist bölgesi olmak için çok uygun. 2019 ve 2020’de kişi başı turizm gelirini arttırmanın yolu “Lüks Turizm” ve “Golf Turizm”i” dedi. Cornelia Otelleri, 2018 yılını %78 doluluk oranı ile kapatırken, 58 ülkeden de misafir ağırladı.



Antalya Belek bölgesinin en lüks otelleri arasında yer alan Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Otel, 2018 yılında, 58 ülkeden misafir ağırladı ve dünya çapında 18 ödülün de sahibi oldu. Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Otel kapsamında, Azure Villaları, Cornelia Golf Club, Cornelia Spor Kulübü, Cornelia Kongre Merkezi, Crassula SPA ve Cornelia Eco SPA’dan oluşan Cornelia Grubu, 10 bin kişilik ileri teknoloji Kongre ve Fuar Merkezi NEST’i Ekim ayında hizmete açmayı planlıyor.







Avrupa pazarında gerçekleştirdiği yoğun reklam ve tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başlayan Cornelia Otelleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan gibi bir çok Avrupa ülkesinden gelen turistlerin Antalya’da ki tercihleri oldu. Cornelia Otelleri, Avrupa Pazarında %25 rezervasyon artışı kaydetti. Cornelia Otelleri Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya gibi pazarlarda büyüdü. Belek bölgesinde, Polonya pazarı 2018’de %127 artışla 383 bin, Hollanda, %45 artışla 374 bin, Kazakistan %40 artışla 244 bin turist ağırlandı. Belçika ve İsrail’de yükselen pazarlar arasında.



Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Rusya pazarında ki yükselişin Turizmin başkenti olan Antalya için olumlu olduğunu ama Lüks Turizm hizmeti sunan Belek bölgesinin, Rusya pazarında 2014’e kıyasla hala istenen noktaya gelemediğini söyledi. Belek bölgesinde ki Lüks villalar ve suitlerin oran olarak en fazla Rusya ve türevi ülkeler tarafından tercih edildiğini belirten Zafer Alkaya, “Turist sayısı kadar turistin profil dağılımı da çok önemli. Antalya’nın Rusya’dan 2014’de olduğu gibi, bölge bölge her gelir grubundan turisti ağırlaması için önlem alınması gerekiyor” dedi.



LÜKS VİLLALARA, KAZAKİSTAN, POLONYA, UKRAYNA, SLOVAKYA, SLOVENYA İLGİSİ..



Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Turizmin başkenti olan Antalya için 2018 rakamlarının Rusya, BDT Ülkeleri ve Yerli Turist açısından olağanüstü başarılı bir yılı işaret ettiğini açıkladı. Avrupa pazarında yükselişin sürdüğünü ifade eden Cornelia Otelleri Yönetimi, kişi başı harcama tutarının düştüğünü ve Lüks Turizm pazarında Belek bölgesinin Pazar kaybına uğradığını söyledi. Geçmişte, Rusya, BDT Ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, kısmen Avrupa pazarı Lüks villalara ilgi gösterirken, 2019’da Polonya, Ukrayna, Slovakya, Slovenya’dan talep oldu. Cornelia Otelleri, Polonya başta olmak üzere bu pazarlarda %40 oranında büyüdü.



Cornelia Diamond Golf Resort Spa, bir kez daha “Dünyanın En Donanımlı, En Lüks Oteli” ödülünün sahibi oldu. Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Otel, dünya çapında 18 ödül alarak bir rekor kırdı. 2018 yılında Türkiye’den bir otel ilk kez Uluslar arası alanda en önemli turizm kataloğu olan Conde Nast Johansens’e kapak olurken, Londra’da düzenlenen ödül töreninde Cornelia Otellerine turizmcilerin ilgisi büyük oldu.



Antalya’nın lüks turizm hizmeti veren Belek bölgesinin, yaz turizmi kapsamında %80’in üzerinde doluluk yakalamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Antalya için en büyük tehlike, 2014 yılında, turistin kişi başı harcama miktarı 800-900 dolarları yakalamışken, bugün 680 dolara düşmüş olmasıdır. Antalya, Türkiye’nin turizminin çeşitlilik bölgesidir. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı turist profillerini ağırlama kapasitesine sahiptir. Düşük harcama yapan turist de gelmelidir, yüksek harcama yapan turist de. Antalya, farklı tesis yapıları ile buna imkan vermektedir. Şu anda, Rusya başta olmak üzere turist sayısında memnuniyet verici bir artış mevcut ama Antalya’nın lüks villaları, suitleri ve lüks hizmet anlayışı ile konumlanan Belek bölgesi, bu lüks ürünlerin pazarlamasında istediğimiz verime ulaşamamıştır. Rusya ve türevi ülkelerin çok tercih ettiği lüks villalar ve suitlerin hedef kitlesi olan turist maalesef, 2014 sonrası İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere kaymıştı. Kişi başı harcama oranı 1000 doların üzerinde olan bu yüksek profil turisti yeniden Belek bölgesine çekmemiz gerekiyor” dedi.



Cornelia Otelleri, İngiltere pazarında hiç kayıp yaşamazken, her yıl ortalama %10-12 arasında artış kaydettiğini söyleyen Zafer Alkaya; “Almanya, Belçika, Hollanda, Benelüks ülkeleri gibi Avrupa ülkelerinde 2018 için %20 artış kaydettik. Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Slovak, Sloven gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelik de uzun süredir tanıtım yapan Cornelia Otelleri, 2018 için bu pazarda 2017’ye göre %30’un üzerinde büyüme gerçekleştirdi” dedi.







GOLF’DE BELEK SAHALARI HAZİRAN’IN İLK HAFTASINA KADAR DOLU. 2020 ŞUBAT-MART SATIYORUZ.. FUTBOLDA 1500 TAKIM BELEK’E GELİYOR. CORNELIA OTELLERİ, AVUSTURYA, ALMANYA, RUSYA, HOLLANDA, MOLDOVYA GİBİ ÜLKELERİN ÖNEMLİ FUTBOL TAKIMLARINI VE MİLLİ TAKIMLARINI MİSAFİR ETTİ.



Cornelia Otelleri olarak, yaz turizmi dışında, Golf Turizmi, Futbol Turizmi, Tenis Turizmi, Lüks Turizm ürünleri ve SPA Turizmi dahil entegre bir hizmet sunduğunu anlatan Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin ise; “Golf Turizminde bu yıl toparlanmayı hissediyoruz. Antalya turizmini değerlendirmek için 2014’ü baz almak gerek. Rus Turist sayısında ki artış memnuniyet verici. Ancak, Rusya pazarında yüksek gelir grubunda ki, villalar ve suitleri tercih eden yüksek profilli turisti geri getirmekte zorlanıyoruz. Lüks Turizm ürünleri ile öne çıkan Belek bölgesinin, kişi başı harcama oranı 1000 doların üzerinde olan bu kesimi yeniden kazanmasını ve 2014’ün de üzerine çıkarmasını hedeflemeliyiz” şeklinde konuştu.



Ali Şahin, şu bilgileri verdi : “2018 yılı , 2016 ve 2017 deki kayıpları tekrar toparlayabilmek için bir fırsat yılı olmuştur. Oluşan eksilerin yerine tekrar konulduğunu söyleyemeyiz. Türk turizimin acilen nitelik açısından arttırılması gerekir. Zira sayı olarak rekor yıl olmasına rağmen gelir olarak maalesef çok gerilerde kalındı. Burada konaklama sektöründe uygulanan indirimlerin yüksekliği ve tursitlerin otel dışı harcamalarının azlığı maalesef kişi başı 680 USD gibi gelirin oluşmasına sebep oldu. Burada en önemli konu konaklama sektörünün erken rezervasyon indirimlerini makul zamanda bitirmesi ve sezon içersinde kontrat fiyatı üzerinden satışların yapılmasını sağlamaktır. Cornelia De Luxe Resort olarak , karlılığımız son yılların en iyi yıllarından birisini yaşamıştır”.



2019 için kış doluluklarının çok başarılı gittiğini anlatan Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, “Yaz sezonunun da aynı şekilde iyi gideceğini düşünüyorum. Biz Cornelia Grubu olarak hizmet ve ürün kalitesinden hiç taviz vermedik, aksine kaliteyi daha yukarıya çekmeye çalıştık. 2019, bu kararlılığımızın meyvelerini alacağımız bir yıl olacak. Golf’de özellikle İskandinav ve Doğu Avrupa pazarı son iki yılda çok ciddi sıçramalar gösterdi. Özellikle Alman pazarının yaşadığı sıkıntıdan dolayı , bu bize ciddi bir avantaj sağladı. Fakat şu an Alman pazarının tekrar geri gelme arzusu var. Futbol da geçtiğimiz iki yıla göre artışlar söz konusu, bu sene Moldovya milli takım, Bate Borisov gibi takımları ağırlama imkanı bulduk. 2019 yılı Turizmin tüm paydaşları için çok güzel bir fırsat yılı olarak gözükmektedir. Tüm paydaşların , misafirlerin mutluluğu ve memnuniyeti için, profesyonelce bir hizmet anlayışı içerisinde çalışması gerekir. Böylelikle gelen her misafir büyük bir memnuniyet ile ülkesine geri döner ve gelmesi için arkadaşlarını ikna eder. Ancak bu şekile 2023 de 70 Milyon turist ve 70 milyar USD gelir hedefine ulaşabiliriz.







ANTALYA’DA 10 BİN KİŞİLİK İLERİ TEKNOLOJİ NEST ULUSLARARASI KONGRE VE FUAR MERKEZİ YATIRIMI...



Cornelia Otelleri Grubu, ilk otelini 2002’de Antalya Belek’de Cornelia De Luxe Resort markasıyla, ikinci otelini ise 2008 yılında yine Belek’de Cornelia Diamond Golf Resort Spa markasıyla hizmete açmıştı. Yeni yatırımlarla turizm sektöründe büyümeyi hedefleyen Cornelia Otelleri Grubu, Antalya Belek’de 10 Bin kişilik ileri teknoloji “NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi” yatırımı yapıldı. Ekim ayınnda hizmete açılacak olan NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi tamamlandığında Türkiye’nin en ileri teknoloji ve en büyük Kongre Merkezi olacak. Antalya’yı, dünyanın Kongre Merkezleri arasında ilk 3’e sokmayı hedefleyen NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi için yaklaşık 50 Milyon $ yatırım ön görülüyor.



Havalanına 32 km, Antalya şehir merkezine 45 km uzaklıkta bulunan NEST, 2 katlı dizaynı ile toplam 14.000 m2 iç alana ayrıca 5.000 m2 büyüklüğünde açık hava event alanına sahiptir. Birinci katta 5’e bölünebilen 6.000 m2 büyüklüğündeki ana salon, 10 metre tavan yüksekliğine sahip olup ek olarak 1.500 m2 fuaye alanı bulunmaktadır. Ayrıca giriş katta bulunan 5 mt tavan yüksekliğine sahip 24 adet workshop, toplamda 4.900 m2 büyüklüğünde toplantı salonu ve ek olarak 1.700 m2 fuaye alanı bulunuyor.







CORNELIA HOTELS ÖDÜLLER



Cornelia Diamond Golf Resort & Spa



* Conde Nast Johansens – Award Finalist 2018 – BEST FOR FAMILIES

* Conde Nast Johansens – Award Finalist 2018 – READERS AWARD

* TripAdvisor – Travelers’ Choice

* World Travel Awards “Dünyanın En Donanımlı En Lüks Oteli” Ödülü

* World Travel Awards - Europe's Leading Fully Integrated Resort 2018

* World Travel Awards - Europe's Leading Luxury All-Inclusive Resort 2018

* World Travel Awards - Europe's Leading Luxury Resort 2018

- Travellife Gold Certificate

- TripAdvisor – Certificate of Excellence

- World SPA Awards – Turkey’s Best Resort SPA 2018

- Thomas Cook – Sunny Heart 2018



Cornelia De Luxe Resort Otel



- TOP 100 European Golf Resorts Courses

- Luxury Travel Guide Luxury Family Resort of the Year

- World Golf Awards Turkey’s Best Golf Hotel

- TripAdvisor – Certificate of Excellence