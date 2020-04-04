 Covid19 ile mücadelede biz de varız dedi!

Tüm dünyanın kâbusu olan Covid19, ülkemizde de her geçen gün artan vaka sayılarına ve kayıplara neden olmaya devam ediyor. Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde dayanışmanın gücü ve iyileştirici etkisi de kendini gösteriyor.

Covid19 ile mücadelede biz de varız diyen Doğtaş Kelebek, Biga ve Düzce fabrikalarında ücretsiz maske ve sağlık personeli günlük iş kıyafeti üretimine başladı. İlk parti maskeleri Biga Devlet Hastanesi’ne teslim eden Doğtaş Kelebek, tüm ülkenin maske ve sağlık çalışanı günlük iş kıyafeti ihtiyacını karşılamaya destek olmak için üretmeye devam edecek.

“Birlikte daha güçlüyüz! Covid19 ile mücadele için biz de buradayız,” diye belirten Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sözlerine, “Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın mücadele etmek için uğraştığı büyük bir kriz içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha anlayarak dayanışma ile daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Biz de ülkemize bu büyük mücadelede üretmeye ve yardım etmeye devam ederek destek olmak istiyoruz. Bu dönemde hiçbir çalışanımızın işten çıkarılmayacağını açıklayarak çalışanlarımızın evde kalmalarını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirirken, herkesin de evde kalmasının önemine tüm söylemlerimizde yer verdik ve Doğtaş’ta #EvGibisiYok ve Kelebek’te #BirlikteYeneceğiz diyerek, tüm markalarımızla evden alışveriş imkanını kolaylaştırmaya çalıştık. Bugünler de geçecek. Biz de, geçmesine katkıda bulunmak için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza ve hastalıkla mücadele eden insanlarımıza elimizden geldiğince dayanışmamızla destek olmak istedik,” diyerek devam etti.