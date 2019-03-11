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Daha az yatırımla daha fazla kar imkanı

1996’da Hatay’da 45 m2 dükkânda aile işletmesi olarak başlayan Kebo’nun macerası, yıllar içerisinde kendini geliştirerek devam ediyor.

Daha az yatırımla daha fazla kar imkanı
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Ülke mutfak kültürü içerisinde önemli bir yeri olan Hatay mutfağının önemli bir unsuru haline gelen Kebo, 2012’de kendi üretim tesisleri kurdu.

Doğal ve katkısız ürünleri farklı damak tadı, kalite ve hizmet standartları, farklı şube konseptleri ile gıda ve hizmet sektöründe emin adımlarla ilerleyen Kebo %100 Türk markası olarak sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yer alma iddiasını taşıyor.

Gerek ürünleri gerekse şube tasarımları ile fast food sektörüne farklı bir boyut getiren firma, yatırımcısına da başta global markalar olmak üzere diğer franchise sistemi ile çalışan firmalara oranla, daha az yatırımla daha fazla kâr imkânı sunmaktadır. 

 

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Anahtar Kelimeler:
KeboHatay Mutfağı
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