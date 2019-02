DAMAT zirveye yürüyor

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya’da bu performansı göstermenin Türkiye için de çok önemli olduğuna dikkat çekerek “En zoru başarmış durumdayız. Lojistik, yazılım, mobilya ve dekorasyon gibi pek çok sektöre ve Türkiye’nin tanıtımına güçlü katkıda bulunuyoruz. İstanbul’daki Yurt dışı Bayi Toplantımıza İtalya’dan perakende müşterileri bile geliyor. Hedefimiz; İtalya’da kendi segmentimizde beş yılda ilk beş marka arasına girmek” dedi.



Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, İtalya başta olmak üzere beş kıtadaki pek çok ülkede adından söz ettiren başarılara imza atıyor. Küresel lüks markaların doğduğu modanın kalbi İtalya’da yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüme başarısı gösteren grup, dünya markalarıyla yan yana anılıyor, hatta pek çok noktada onları geride bırakıyor. Grup, son olarak mart ayında moda ve sanatın kalbi Floransa’da ve Roma’da birer mağaza açacak, yıl sonunda İtalya’da satış noktası sayısını 40’a çıkaracak.

Başarılarının bir göstergesi niteliği taşıyan geleneksel Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapısını dokuzuncu kez açan Orka Holding, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladığı İstanbul’daki organizasyonda basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeleri paylaştı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da katıldı.



ABD ve Kanada’da ilk mağazalar geliyor



Aralarında İtalya, ABD, Almanya, Kanada ve Rusya’nın da olduğu dünyanın 85 ülkesinden gelen 180 bayinin 24 Şubat tarihine kadar İstanbul’da ağırlanacağı toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Damat, Tween ve D’S Damat olarak kendimizi ‘Üzerinde güneş batmayan marka’ olarak tanımlıyoruz. Markalarımızın Avustralya’dan başlayıp Avrupa’ya, oradan da Amerika kıtasına uzanan etkisi her geçen gün katlanarak büyüyor.

Marka kimliğimizi, enerjimizi dünyanın beş kıtasına taşıyoruz. Sadece ürün ihraç etmiyoruz. Lojistik, yazılım, mobilya, dekorasyon gibi pek çok sektöre ve belki de en önemlisi Türkiye’nin tanıtımına güçlü katkıda bulunuyoruz” dedi.

Bayi toplantısına bu yıl ilk kez ABD, Kanada, Endonezya, Haiti, Paraguay gibi ülkelerin katıldığını da not düşen Orakçıoğlu “ABD’de ilk mağazalarımızı bu yıl Washington DC ve Ohio eyaletinde açacağız. Yine Kanada’da Ottowa’da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya’da ise etkinliğimiz giderek artıyor. Mağaza sayıları iki katına çıkıyor. Balkanlar’da 8 olan mağaza bu yıl 15, Rusya’da ise 20 olan sayı 30’a çıkacak. Yine Almanya’da 6 mağazamız yıl sonunda 10’u bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt’ta olacağız” şeklinde konuştu.



Öncelikli pazarımız İtalya



Küresel pazarda ışık hızıyla büyümeyi sürdürdüklerini ve bu yıl öncelikli pazarın İtalya olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu “Artık sadece dünya moda başkentlerinde ürünlerimiz satılmıyor, aynı zamanda lüks moda markalarıyla yan yana yer alıyor, onlarla birlikte anılıyoruz. Hatta diyebilirim ki pek çok noktada onları geride bıraktık” dedi.

Orakçıoğlu, İtalya’da geldikleri noktayı şu ifadelerle paylaştı: “İtalya’ya 2016 yılının son çeyreğinde giriş yaptık. Dokuz günde aralarında Milano, Parma ve Cenova’nın da olduğu dokuz kentte açtığımız mağazalar başarımızın habercisi oldu. İki yılda üç kat büyüdük. Şu anda ülkede 28 satış noktamız var. Son iki ayda Sardinya ve Bolonya’da mağaza açtık. Mart ayında sanatın ve modanın kalbi Floransa’da ve Roma’da mağamız açılacak. Floransa’nın en prestijli caddesinde yine lüks markalarla yan yanayız. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya’da böylesine bir performansı ortaya koymak, sadece Orka Holding için değil Türkiye adına çok önemli. En zoru başarmış durumdayız.”



Yurt dışı ve yurt içi mağaza sayısı eşitlenecek



Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılı 380 mağaza ile kapattıklarını, bu yıl yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarını eşitleyerek toplamda 420’ye ulaşacaklarını dile getirirken, ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedeflediklerini belirtti.

Yurt dışında perakende cirolarının 60 milyon dolara ulaştığını kaydeden Süleyman Orakçıoğlu, markalarının yarattığı katma değeri şu sözlerle ortaya koydu: “Türkiye’nin tüm sektörlerde ihracatta kg fiyatı 1 dolar 35 sent, hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi.”

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da e-ticarette son üç yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdüklerine dikkat çekerek “Geçen yıl toplam cironun yüzde 5’i e-ticaretten sağlandı. Bu yıl hedef; cironun yüzde 7’si. E-ticarette yılda 15 mağazanın yaptığı ciroyu yapıyoruz” dedi.



Yeni nesil teknolojik ürünlerde bir ilk daha; “yıkanabilir yün takım elbise”



Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, erkeklerin hayatını kolaylaştıran leke tutmaz, kırışmaz, en hafif ve su itici gibi özelliklere sahip pek çok yenilikçi üründen oluşan koleksiyonlarında daima ilklere imza attıklarını belirtirken, yeni sezonda da geleneği sürdürerek inovatif ürün geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Osman Arar “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akreditasyona sahip Tasarım Merkezimiz, ‘yıka, as, giy’ sloganıyla yepyeni bir ürün geliştirdik. 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda satışa sunulacak ürünümüz, çamaşır makinesinde yıkanınca deforme olmayan yün takım elbiseden oluşuyor. Türkiye’de bir ilk olan ürünümüzü dünyada sadece birkaç markada görebiliriz. Bu know how ile küresel pazarda bir kez daha iddiamızı ortaya koyuyoruz” dedi.



“Yeni lüks”, “eski lüks”ü gölgede bıraktı



Moda perakendesinde artık lüksün tanımının değiştiğini belirten Orka Holding Pazarlama Direktörü Büşra Orakçıoğlu da “Sektörde artık yeni ve eski olmak üzere iki farklı lüks tanımı söz konusu. Eski lüks, sadece kapalı vitrinlerde dar bir segmentte yer alırken, yeni lüks ise segmentini genişletti ve kaliteyi artık herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıdı. Eski lüks, yatırımı sadece markaya yapıp, trendleri dış görünüşe göre kurgularken, yeni lüks müşterilerin bireysel karakter ve kimliğine bizzat dokunuyor, farklılıklara yatırım yaparak ilham kaynağı oluyor. Erkeğin tüm çizgilerini hesaba katıyor, kaliteyi ulaşılabilir fiyatta sunuyor. Tüm dünyada alışveriş merkezleri de artık müşteri sayısını kat kat artıran yeni lüksü sunan markaları tercih ediyor” dedi.

Orka Holding’in djitalleşmede geldiği noktayı da değerlendiren Büşra Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Gerek merkez gerekse sahada, yönetimsel ve operasyonel tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. Grup olarak bu konuda son iki yılda 5 milyon TL yatırımımız oldu. Ölçme, değerlendirme ve gelişim aşamaları tamamen dijitale döndü. Müşteri deneyimlerini de djitalleştiriyor, akıllı mağazalara yatırım yapıyoruz. Bu konuda üniversite-sanayi iş birliklerimiz söz konusu. Alışveriş deneyiminde erkeğin hızlı ve doğru ürünle buluşması adına üniversitelerle yapay zeka çalışmalarımız sürüyor. İnovatif ürünler için de İTÜ Teknokent ile iş birliği yapıyoruz.”