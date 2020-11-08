Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Dünyada ilk açık hava M.I.C.E. etkinliği olmasıyla öne çıkan ve HBS Grup tarafından gerçekleştirilecek Summer M.I.C.E. Fest & Networking organizasyonunun ilk Danışma Kurulu Toplantısı, etkinliğin gerçekleştirileceği Life Park İstanbul’da yapıldı. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, sektörün en önemli isimleri Danışma Kurulunda yer aldı.

HBS Grup Genel Müdürü İlker Habeşoğlu’nun gerçekleştirdiği hedefler sunumunun ardından, kurul üyeleri SMF ile ilgili görüş ve önerilerini sıraladılar.

Tüm üyeler tarafından yoğun ilgi gösterilen SMF Danışma Kurulu’nda; Uluslararası MICE Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Site Turkey Başkanı Hasan Dinç, MPI Turkey Başkanı Feyhan Kapralı, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Başkanı Gürkan Boztepe, Uluslararası Otelciler Derneği Başkanı (INTHA) Barış Türer, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Başkanı Erol Yıldırım, Mavi Event Technologies Kurucusu Serdar Uğur Girgin, ATY Event Kurucusu Sarko Yazmacı, EMT Event Management Kurucusu Hakan Türkkuşu, FYM Creative Event Kurucusu Yavuz Özdel, Divan Otelleri Satış Direktörü Deniz Dikkaya, Türkkan Turizm Kurucusu Cem Türkkan, MORE Event Kurucusu Kerem Alemdar, BEKUP Reklam Kurucusu Ali Bekoğlu, Grand Makel Hotel Genel Müdürü Hakan Arslan, ESport Arena Kurumsal Etkinlikler Satış ve Pazarlama Diektörü Mehmet Cevdet Ulusoy, Life Park Yönetim Kurulu Başkanı Erdem İpekçi, Sunset DMC Kurucusu Burcu Gürol yer aldı.

HBS Grup Genel Müdürü İlker Habeşoğlu: “Sektörün dünya hasılatı yaklaşık 4 Trilyon $, ancak Türkiye’nin toplam MICE ve deniz turizmi toplamı geliri 52 Milyar $ (2019) bu durumu SMF ile tersine çevirmeliyiz.”

Toplantı kapsamında Danışma Kurulu üyelerine, 2021 yılı ile birlikte SMF’nin katma değeri yüksek çalışmalarının yer aldığı bir projeksiyon çizen, HBS Grup Genel Müdürü İlker Habeşoğlu, dünyada toplam MICE Turizmi dahil genel turizm hasılatının 4 Trilyon dolar olduğunu, Türkiye olarak böylesi büyük bir bütçenin %1,25’i olan 52 Milyar Dolar’ı elde ettiğimizi, ancak SMF ile özellikle Türkiye MICE Turizmi sayesinde bu durumu tersine çevirecek bir hamle yapabileceklerinin altını çizdi.

Habeşoğlu, gerçekleştirdiği sunumda; SMF’nin Türkiye MICE Turizmine katacağı yaklaşımları, sektörel birliktelik ile çok daha başarılı bir noktaya getirebileceğini, sektörün tüm paydaşlarının SMF kapsamında ve dünyanın ilk açık hava MICE Festivali & Networking organizasyonunda yeni dönemde, yeni stratejilerle buluşacağını, yeni jenerasyon marka yöneticilerinin şimdiden SMF’nin düzenleneceği tarihi beklediğini ve sektörün tüm yenilikleri ile birlikte gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kendini en iyi şekilde ifade edebilecek bir organizasyonla karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

Habeşoğlu; “SMF yalnızca M.I.C.E. camiası için oluşturulmuş, yalnızca M.I.C.E.a dokunan segmentler için kendilerini ifade edebilecekleri bir organizasyon”

Habeşoğlu, Summer M.I.C.E. Fest & Networking organizasyonunun sadece M.I.C.E. camiası için oluşturulduğunu, etkinliğin bir fuardan öte network projesi olarak planlandığını, Türkiye M.I.C.E. sektörünün tüm alt yapısının uluslararası organizasyonlara yetebilecek kapasiteye sahip olduğunu ve projenin sektör temsilcileri ile paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi.

Pandemi döneminin tüm dünyada farklı değişikliklere yol açacağını belirten Habeşoğlu, HBS Grup tarafından gerçekleştirilen etkinliğin dünyada ilk ve tek açık hava M.I.C.E. Festivali & Networking organizasyonu olduğunu vurgularken, etkinliğin içeriğini Danışma Kurulu Üyelerine paylaştı.

Habeşoğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “Summer M.I.C.E. Fest & Networking organizasyonu M.I.C.E. segmenti için bir ilk.

Etkinlikte sektör profesyonellerinin içinde yer aldığı danışma kurulunu titizlikle ve tüm sektör branşlarını baz alarak oluşturduk. İçerikleri, sektörden gelen arz ve taleplere göre belirledik.

Sağlık konusu başta olmak üzere, tüm detayları gerek stant alanlarında ve gerekse festivalin diğer alanlarında titizlikle planladık ve dünyada büyük ses getireceğine inanıyoruz. Summer M.I.C.E. Fest & Networking organizasyonumuz, gerek toplantı, gerek kongre ve gerekse incentive pazarında faaliyet gösteren tüm oyuncularla birlikte, aynı zamanda tüm bu branşlara hizmet sağlayan oteller ve operasyonlara alt yapı desteği sağlayan tüm sektör paydaşları için çok önemli.

Öneminin en büyük nedeni, dünyada bu boyutta ilk ve tek açık havada gerçekleştirilen M.I.C.E. festivali ve networking organizasyonu olması.” dedi.

Habeşoğlu, yaptığı açıklamada; “Sektörün en önemli ihtiyacının moral olduğu, pandemi döneminde özellikle Akdeniz çanağında yer alan İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan gibi rekabet içinde olduğumuz ülkelere büyük fark atacak döneme girdiğimiz için dünyada ortaya çıkan bu açığı Türkiye olarak titizlikle ve elbette sağlık konusunu göz ardı etmeden değerlendirebilmeliyiz.

Summer M.I.C.E. festivali ve networking organizasyonunu güçlü kılacak ve tüm sektör paydaşlarına yeni pazarlar oluşturacak olmasının en büyük nedenlerinden biri bu. Ya yeni pazarlarda yeni müşteriler elde edeceğiz, ya da kaderimize razı geleceğiz. Biz bu cesareti ortaya koyduk, bundan sonraki süreçte tüm sektör dostlarımızla Türkiye adına bu operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.