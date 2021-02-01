Demiryolu ile ihracatta rekor kırıldı

Ares Logistics CEO’su Engin Kırcı, pandemi dönemde demir yolu ile ihracatın yüzde 33 artarak rekor seviyeye yükseldiğini belirtti. Karantina önlemlerinin yoğunlaştığı mart ve nisan aylarında bu artışın yüzde 43’e ulaştığını söyleyen Kırcı, “Kara yolları ve sınır kapılarındaki sıkı denetimler ve diğer tedbirler nedeniyle demir yolu ve Ro-Ro ile intermodal taşımalar öne çıktı.” dedi.

Pandemi önlemleri nedeniyle demir yolu ile ihracat yüzde 33 arttı, rekor seviyeye ulaştı. Ares Logistics CEO’su Engin Kırcı, pandemi önlemleri ve yoğunluklar nedeniyle ihracatçıların alternatif taşımacılık çözümlerine yöneldiğini kaydetti.

Çevreci ve düşük maliyetli, farklı taşımacılık modellerinin bir arada kullanıldığı intermodalin bu dönemde daha çok ilgi gördüğünü anlatan Kırcı, TÜİK’in “taşıma şekillerine göre ihracat” verilerini paylaştı. Kırcı, özellikle karantina önlemlerinin yoğunlaştığı mart ve nisanda ihracatta demir yolu taşımacılığının payının 2019’un aynı dönemine oranla ikiye katlandığını vurguladı.

Demir yolu ile ihracatta Cumhuriyet rekoru

Mart ve nisan aylarında sınır geçişlerinin ciddi şekilde sorunlu olduğunu hatırlatan Kırcı, ilgili dönemde demir yolu ile ihracatın değer bazında yüzde 43 arttığını söyledi. Kırcı, ihracatçının demir yolu tercihinin, mayıs ve sonrasında da devam ettiğini dile getirdi.

Geçen yıl pandeminin etkisiyle toplam ihracatın 2019’a kıyasla yüzde 6 gerilediğini anımsatan Kırcı, “Demir yolu ile ihracat ise yüzde 33’lük yükselişle 1 milyar 288 milyon dolara ulaştı. Böylece ihracatta demir yolu taşımacılığında rekor kırıldı. Pandemi nedeniyle de olsa demir yolunun yük taşımacılığındaki önemi bir kez daha görüldü.” diye konuştu.

Uluslararası bağlantılı demir yolu yatırımları arttı

Kırcı, Türkiye’nin son yıllarda uluslararası bağlantılı demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiğine dikkati çekti. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile bu güzergâhta yük taşıma süresinin 4 saat 10 dakika kısalacağını aktaran Kırcı, Çin’e ihracat treninin hizmete alındığını ve İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin yeniden işletmeye açılacağını hatırlattı.

“Demir yoluyla uluslararası taşımacılık daha da artacak”

Kırcı, 2020 yılı Ocak-Eylül aylarında demir yolu ile Avrupa, Asya ve İran’a toplam 2 milyon 600 bin ton uluslararası yük taşımacılığı yapıldığı bilgisini paylaştı. Bu rakamın, 2019’un aynı dönemine göre 655 bin ton ve yüzde 35 artış anlamına geldiğini vurgulayan Kırcı, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin uluslararası yük taşımacılığında demir yollarının daha çok kullanılacağını da sözlerine ekledi.