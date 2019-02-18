Deniz tutkunlarını buluşturan Avrasya Boat Show başlıyor Deniz ve tekne tutkunlarının değişmeyen adresi CNR Avrasya Boat Show 23 Şubat’ta başlıyor

Dünya denizcilik sektörünün en büyük ikinci fuarı olan CNR Avrasya Boat Show 23 Şubat’ta CNR EXPO Yeşilköy’de başlıyor. Fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft, Honda, Yamaha, Suzuki’nin de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü 1.500’ün üzerinde markanın mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanlar sergilenecek.



3.500’ün üzerinde deniz aracının yer alacağı CNR Avrasya Boat Show’da 3 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak. Dünyanın en prestijli mega yatlarının sergilendiği fuarda, tamamen yerli üretim olan Türkiye’nin lider motor yat üreticisi Numarine’in 45 metre uzunluğunda, 102 milyon lira değerinde 45XP modeli, fuarın en büyük teknesi olarak öne çıkıyor.



Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan ‘CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show 22 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile ilk olarak medya mensupları, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri CNR EXPO Yeşilköy’de kurulan 85 bin metrekarelik alanda ağırlayacak. 1.500’ün üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak.



Türkiye’nin en önemli marinalarının da yer alçağı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft’in de aralarında olduğu 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı sergilenecek. Amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer alacağı fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Deniz kültürünü Türk toplumunda yaygınlaştırmayı amaçlayan CNR Avrasya Boat Show’da 3 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Türkiye’de ilk kez görücüye çıkarılan tekneler



Teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan CNR Avrasya Boat Show’da milyon dolarlık yatların lansmanlarına ev sahipliği yapılacak. CNR Avrasya Boat Show’un en büyük ve en pahalı teknelerinden olan İtalyan Sanlorenzo’nun SL 86 modelinin yanı sıra Prestige 590, Hanse 458, Hanse 508, Cap Camarat 9.0 WA, Strider 13, Rebel 47, VR6 Cuddy Türkiye’de ilk kez tanıtımları yapılacak tekneler arasında yer alıyor.



Dünyanın dört bir yanından deniz tutkunu fuarda olacak



CNR Avrasya Boat Show’a, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Libya, Rusya, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Polonya’nın da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde ülkeden deniz tutkunları bekleniyor. Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinin fuara yoğun ilgi göstermesi, bu yıl toplam ziyaretçi sayısında da hedefleri büyütüyor. 2018 CNR Avrasya Boat Show, yerli ve yabancı 67 bin 140 kişi tarafından gezilmişti. Bu yıl ise yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış hedefleniyor.



