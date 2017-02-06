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Deniz tutkunlarının beklediği haber

Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, 1000’in üzerinde markanın katılımı ile 11’inci kez düzenlenecek.

Deniz tutkunlarının beklediği haber
Başak Berber yazıyor - Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan ‘CNR Avrasya Boat Show-11.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’na geri sayım başladı. 

Eylül 2016’da Ataköy Mega Yat Marina'da gerçekleştirilen CNR Avrasya Boat Show denizdeki buluşmasının ardından, 10 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile medya mensupları, iş ve sanat dünyasından özel konuklarını CNR EXPO Yeşilköy’de ağırlayacak. 

1000’in üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 11-19 Şubat tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak. CNR Avrasya Boat Show, Princess, Sealine, Hanse, Azimut, Moody, Prestige, Dufour, Jeanneau, Azuree, Sunseeker gibi dünya markalarının en iddialı motor yat ve yelkenlileri ile görsel bir şölene dönüşecek.



 300’ün üzerinde özel tasarım

Milyon dolarlık yatların dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapacak fuarda, teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan 300’ün üzerinde süper yat, mega yat, katamaran, yelkenlinin yanı sıra amatör denizciler için daha az bütçeyle sahip olunabilecek tekneler de sergilenecek. 

Fuarda; amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer alacak.

Deniz aşkı Ata Demirer’e ödül getirdi

CNR Avrasya Boat Show birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Deniz ve tekne tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Ata Demirer, CNR Avrasya Boat Show’un VIP açılış gününe katılacak. Ata Demirer’e, senaristliğini ve oyunculuğunu üstlendiği “Olanlar Oldu” filminde denizcilik sektörüne yaptığı katkılardan dolayı “DENTUR Sektör Özel Ödülü” verilecek.


 
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