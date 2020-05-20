Denizin altında seramik ihracatı heyecan verdi

Bozüyük’ten Almanya’ya denizin altından seramik ihracatı!.. Bozüyük’te üretilerek Almanya’ya ihraç edilen Eczacıbaşı VitrA markalı ürünler, Asya ve Avrupa kıtalarını kesintisiz olarak bağlayan Marmaray’dan geçen ilk yurt dışı yük treni seferiyle sevk ediliyor.

İlk yurt içi yük treninin 9 Mayıs’ta Marmaray'dan geçmesinin ardından, 15 Mayıs’ta ise Asya’dan Avrupa’ya ilk kesintisiz kargo treni seferi gerçekleştirildi. Bozüyük’te üretilen Eczacıbaşı VitrA markalı ürünler, denizin altından Avrupa’ya bağlanan ilk yurt dışı seferle Almanya’ya ihraç edildi.

Demiryoluyla Avrupa’ya kesintisiz ürün sevkiyatı yapılarak bir ilke imza atılan sefer kapsamında, Eczacıbaşı VitrA’nın ana üretim merkezinin bulunduğu Bilecik, Bozüyük’ten yüklenen konteynerler, 15 Mayıs Cuma akşamı Marmaray’dan geçti. 3 bin kilometrelik mesafeyi 6 günde katederek Almanya’ya varacak trenle sevk edilen ürünlerin arasında seramik sağlık gereçlerinden karolara, banyo mobilyalarından küvet ve armatürlere, Eczacıbaşı VitrA’nın tüm kategorilerinden ürünler bulunuyor

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