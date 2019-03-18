Denizin bereketi ihracata yansıdı  

2023 ihracat hedefine çok önceden ulaşan Türk su ürünleri sektörü, 100’den fazla ülkeye yaptığı ihracatı artırmak için tanıtım çalışmalarında hız kesmiyor. AB pazarının lideri olan sektör, ABD pazarına ihracat rakamlarını ise hızlı bir şekilde artırıyor



Boston’da düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’nda bir açıklama yapan Ahmet Tuncay Sagun, ABD pazarında deniz levreği, çipura ve mavi yüzgeçli orkinosun büyük beğeni topladığını söyledi. Sagun “Bu ülkeye ihracatımız 10 yılda 5 milyon dolardan 40 milyon dolara çıktı. 2019 yılının ilk iki ayında ise 7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Yıl sonunda 60 milyon doları aşarız” dedi.



Su ürünleri sektörü dünya pazarlarındaki payını giderek artıyor. Türkiye’nin hedef pazarlara yönelik çalışmaları meyvelerini verdi. 2018 yılını 958,5 milyon dolar ihracat ile kapatan sektör, 2019 yılının ilk iki ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 oranında artırarak 153,5 milyon dolardan 182,7 milyon dolara yükseltti. 2023 yılı ihracat hedefine daha önce ulaşarak, 2 milyar dolar olarak revize eden sektör, bu hedefi de aşacağının sinyallerini verdi.



Balıkta AB ülkelerinde pazar lideri olan Türkiye, Japonya pazarında da adından söz ettiriyor. Sektörün bir diğer hedefi ise Amerika. 2008 yılında ABD’ye sadece 5 milyon dolar ihracat yapan sektör, son 10 yılda ihracatının sürekli artırarak 40 milyon dolarak kadar ulaştı. Sektörün hedef pazarlardan biri olan ABD’ye yönelik tanıtım çalışmalarının meyvelerini verdiğini belirten TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi Üyesi Ahmet Tuncay Sagun,” Her yıl düzenlenen fuarlara katılarak ülkemizi ve ürünlerimizi tanıttık. Yaptığımız ikili görüşmeler, alım heyetleri sonucunda 2018 yılında ABD’ye ihracatımız yaklaşık 40 milyon dolar oldu. 2019 yılının ilk iki ayında ise ABD’ye 7 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yaptık. Hedefimiz 2019 yılı sonunda 60 milyon doların üzerine çıkmak” diye konuştu.



ABD vatandaşlarına balık tüketimini teşvik ediyor



Özellikle fastfooda dayalı beslenme alışkanlığı olan ABD’de obezitenin tehlikeli boyuta ulaşması üzerine, ABD hükümeti sağlıklı beslenme adına halkı alternatif ürünlere yöneltecek projeler geliştiriyor. Balık ve su ürünlerinin bu alanda ilk alternatif olduğunu belirten Sagun, Amerikalıların Türk sularında avlanan deniz ürünlerini çok beğendiğini belirterek, ABD’ye Türkiye’den en fazla deniz levreği, çipura ve mavi yüzgeçli orkinos ihraç edildiğini vurguladı. Sagun, bu pazarda ürün çeşitliliği konusunda da çalışmalara ağırlık verdiklerini de belirterek, ABD pazarına Karadeniz Somunu ihraç etmeye de başladıklarını sözlerine ekledi.



Türkiye yine fuarın gözdesi oldu



Boston’da düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’na geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB) milli katılım organizasyonuyla Türkiye’nin önde gelen firmaları katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Konsolosluk temsilcileri firmalarımızı yalnız bırakmadı. Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen standları tek tek gezerek, firmalara başarılar diledi. Geçtiğimiz yıl fuarın en büyük ikinci ülkesi olmayı başaran Türkiye, bu yıl da fuarın gözdesi oldu. Fuara ulaşım için kullanılan tüm otobüslerde Türk balıkçılık sektörünü anlatan tanıtım filmlerinin yer aldığını kaydeden Sagun sözlerini şöyle tamamladı.



“Fuar alanının en prestijli yerlerinde Türk deniz ürünleri ve milli katılım alanı reklamları yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyonelin ziyaret ettiği fuarda yapılan tanıtım çalışmaları oldukça ses getirdi. Gelenek haline getirdiğimiz balık ikramını SENA Fuarı’nda da sürdürdük. Standımızda binlerce porsiyon Türk balığı pişirerek, ziyaretçilere ve katılımcılara ikram ettik. Ayrıca birliğimiz tarafından hazırlatılan ‘Türkiye Balıkçılık Tarihi ve Türk Balıkları’ ile yapılan yemek tarifi kitapları hem sektörümüz hem de ülkemizin tanıtımında önemli rol oynadı.”