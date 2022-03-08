Dev işbirliği E-ticaret dünyasının başarılı oyuncularından Sinoz, Watsons ile tüketicilerle buluşuyor. 13 yıldır e-ticaret üzerinden tüketiciye ulaşan ve Türkiye’nin en sevilen kozmetik markası olmayı başaran Sinoz, artık tüm Watsons Mağazala'rında, watsons.com.tr'lerde ve watsons mobil uygulamalarda...

08 Mart 2022 Salı 22:13