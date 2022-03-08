Dev işbirliği

E-ticarette yakaladığı başarıyı, satış ağını genişleterek sahalara taşıyan Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine e-ticaret dışındaki pazarlara yönelerek perakende sektöründe de tüketici ile buluşma kararı aldıklarını belirtti.
Kadınların vazgeçilmez cilt bakım ürünleri markası Sinoz, Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.
SİNOZ ile “Güzelliğinin Farkına Var”.
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