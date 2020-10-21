Dev işbirliği tasarruf, verim ve zaman kazancı sunacak

Türkiye’nin enerji ve yalıtım sektörlerinin iki öncü şirketi, yalıtım uygulamacılarının ihtiyaçlarına en ideal çözümü sunmak üzere iş birliği yaptı. İpragaz ve ODE Yalıtım, su yalıtımı uygulamasında tüketim ve zamandan tasarruf sağlayan İZOPRO’ya, yalıtım uygulamacılarının kolayca ve avantajlı imkanlarla erişebilmesini sağlayacak. İmzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, İpragaz’ın yalıtım dünyasına katkı amacıyla geliştirdiği yenilikçi ürünü İZOPRO Tüp, Türkiye’nin dört bir yanındaki İpragaz bayilerinde ODE kullanan uygulamacıların satışına sunulacak. Yalıtım dünyasını yeni bir LPG deneyimiyle buluşturan İpragaz İZOPRO, sağladığı uygulama hızı ve güvenlik katkılarının yanı sıra tek bir tüple yüzde 20’ye kadar fazla membran uygulamaya imkan sağlayarak verimi artırıyor, uygulamacılarının ekonomik bir çözüm sunuyor.

Birim Akbaba: “İpragaz İZOPRO hem zamandan hem de bütçeden katkı sağlıyor”

İpragaz ve ODE Yalıtım arasında varılan iş birliğinin önemine vurgu yapan İpragaz Satış Geliştirme Müdürü Birim Akbaba; “İpragaz olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile tüm sektörlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Yapılacak işe özel geliştirdiğimiz ürünlerle hizmet verdiğimiz sektörlerden biri de yalıtım dünyasıdır. Bu alanda geliştirdiğimiz yenilikçi ürünümüz İZOPRO ile uygulamacıların hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerine önemli katkı sağladık. İZOPRO, hem daha emniyetli, hem de daha verimli. Bugün de bu ürünümüze uygulamacıların daha kolayca ulaşabilmeleri adına ülkemizin yalıtım sektörünün öncü firması ODE Yalıtım ile yeni bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. İZOPRO, bundan sonra tüm İpragaz bayilerinde yalıtım uygulamacıları için satışa sunulacak. Uygulamacılarımız kendilerine hem ekonomik hem de farklı açılardan önemli katkılar sağlayan İZOPRO’ya çok daha kolay ulaşabilecekler” dedi.

Ceylin Akdemir: “Uygulamacılarımızın işlerini kolaylaştırırken bütçelerine de katkı sunacağız”

İş birliğini değerlendiren ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir ise, “Bu yıl 35’inci kuruluş yılını kutlayan şirketimize, ilk günden itibaren büyük değer katan uygulamacıların ihtiyaçları ve sektörün dinamikleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, membran uygulamalarındaki en önemli tamamlayıcı ürünlerden biri olan tüpü uygulamacılarımıza ulaştırmak için İpragaz ile bir araya geldik. Ürün, uygulamacıların güvenliklerini en üst seviyeye taşıyıp, işlerini kolaylaştıracağı gibi tek bir tüple yüzde 20’ye kadar fazla membran uygulaması yapılmasını sağlayarak, bütçelerine de katkı sunacak. Biz de İZOPRO’yu, ODE’nin üstün kaliteli membranlarını kullanan uygulamacılarımıza çeşitli avantajlarla ulaştıracağız. İpragaz’a, sektörümüze böyle yenilikçi bir ürünle katkı sundukları ve değerli iş birlikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil gaz ile geç donma ve sabit basınç

İpragaz’ın, yalıtım uygulamacılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirdiği İZOPRO, ilave masraf yapmadan yalıtım uygulanacak alanın yaklaşık yüzde 20 artırılmasını sağlıyor. Ürün, yüksek alev sıcaklığı ile su yalıtımı malzemesine uygulanan ısı süresini kısaltırken, gazdan tasarruf edilmesine de olanak tanıyor. Yeni nesil gaz sayesinde donma daha geç oluştuğundan, sıcaklık ve basınç da daha geç düşüyor. Böylece uygulamacılar işlerine kesintisiz devam edebiliyor. Üstelik basınç sabit kaldığından tüpün içindeki gaz tamamen kullanılabiliyor. Bu sayede tüpün teknik emniyete uygun olmayan yöntemlerle kullanılmasının da önüne geçilmiş oluyor. Özel iğneli vana ve dedantör tasarımı ise, yalıtım esnasında yüksek emniyet sağlıyor.