Dev restoran zincirinden yeni hamle

Boston merkezli şirket, çorba ve sandviç restoranlarının 30'unu kapattıktan sonra ikram hizmetine daha fazla odaklanacağını söyleyerek ikinci kez iflas başvurusu koruması talebinde bulundu. Şirket daha önceden 2016 yılında alacaklı koruması istemişti.

Wall Street Journal'ın haberine göre şirket Wilmington, ABD'deki ABD İflas Mahkemesi'nde koruma için başvuruda bulundu. Cosi, Jason Fensterstock'u yeniden yapılandırma görevlisi olarak tuttu. Bu görevde, Fensterstock, şirket beyanına göre, iş planının ve iflasın yeniden yapılandırılması altında yürürlüğe girecek ilgili girişimlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olacak. Şirket, bu planın maliyet azaltma önlemlerini ve 2020'nin ilk yarısında yeni yerlerin açılmasını içeriyor.

1998 yılında kurulan ve fırında pişmiş gözleme ile bilinen şirket , kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, tatlılar ve catering hizmetleri sunuyor. İnternet sitesine göre, gelecekte Orta Amerika'da genişleme planları ile ABD ve Kosta Rika'da çeşitli yerlerde faaliyet gösteriyor.