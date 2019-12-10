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Dijital reklam yatırımları artmaya devam edecek

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan,  “Turizm ve ihracat, 2020’de dijital pazarlama ile ivme kazanacak” 

Dijital reklam yatırımları artmaya devam edecek
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 İçinde bulunduğumuz dönemin yükselen sektörünün “dijital pazarlama” olduğunu kaydeden Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, şunları söyledi: 

“Yapılan dijital reklam yatırımlarının, Avrupa’da TV reklamlarını geçtiğini, Türkiye’de de pazarın çift haneli büyüdüğünü görüyoruz. Açıklanan IAB verilerine göre, 2019’un ilk altı ayında dijital reklam yatırımları %11 büyüdü. 2020 yılında, bu büyüme artarak devam edecektir. Kurumlar, ürün ve hizmetlerini, dijital platformlarda hedef kitleleriyle buluşturuyor. 2020 yılında, turizm sektörünün, son yıllarda oldukça hareketlenen sağlık turizmi pazarının ve yurt dışı e-ticaret hacminin ciddi bir ivme kazanarak, daha da hareketleneceğini söyleyebiliriz. Yurt dışına yapılan dijital pazarlama yatırımları, ihracat verilerinde artış gösterecektir” dedi. 
 
Dijital Pazarlama Okulu’na katılım bu yıl %39 arttı 
 
Kurumların dijital pazarlama yatırımlarını arttırarak sürdürmeye devam ettiğini anlatan Yasin Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Google reklamları, dijital medya satın alma mecraları, youtube, sosyal medya alanlarında da, hedef kitleye ulaşma yöntemleri ve reklam stratejilerinde yenilikler görmeye devam ediyoruz. Gelişmiş hedefleme teknolojileri ve dijital pazarlama yöntemlerinin sonucu olarak, tüketicilerin geri dönüş oranlarının her geçen gün arttığını gören kurumlar, bu alanda yatırımlarını arttırmaya devam ediyorlar. Ayrıca dijital harcamalardan en yüksek payı alan mecralar olan Google, Youtube, Display, Facebook, Instagram mecraları yapay zeka kullanarak optimizasyon seçeneklerini iyileştiriyorlar. Dijital Pazarlama Okulu olarak verdiğimiz eğitimlerde, bu değişimleri detaylarıyla işletiyor ve öğretiyoruz. Kurumların kendi içlerinde ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin kendi gelişimleri adına, bu eğitim ve etkinlikleri takip etmelerinin önemli olduğunun altını çizmeyi isterim. Dijital Pazarlama Okulu olarak bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla, etkinliklerimizdeki katılımcı sayımız %39 arttı. Gelecek yıl, daha da artacağını gözlemliyoruz” diye konuştu. 
 
2020’de üretilen verinin boyutu 44 zettabyte değerine ulaşacak 
 
Online dünyanın değişmeye, evrilmeye ve büyümeye devam edeceğini vurgulayan Yasin Kaplan, şunları belirtti:  

“Son 20 yıla şahit olanlar, dinamiklerin nasıl değiştiğini görerek, her an hayatımıza giren yeni teknolojilere adapte olmaya çalışıyorlar. Gelen her yeni nesil, tam da bu hızlı değişime tanıklık edecektir. IBM’in 2012 senesinde, “İnsanlık tarihi boyunca toplanan verinin yüzde 90’ı sadece son 2 yılda üretildi” cümlesi hatırlanırsa, büyük verinin günümüzde ne kadar hızlı üretildiğini görebiliriz. Ayrıca, EMC CEO'su David Goulden, Baby Boomer, 2020 yılında tüm insanlığın ürettiği verinin toplam boyutunun 44 zettabyte (44 trilyon GB) değerine ulaşacağını öngördüklerini açıklamıştır. Az önce de ifade ettiğim üzere, online dünya değişmeye, dönüşmeye ve büyümeye devam edecektir” şeklinde konuştu. 
 
 

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