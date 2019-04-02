Discover Event’s yurt dışı fuarlarına kapı açıyor 

Türkiye’nin birçok önemli fuarının organizasyonunu üstlenen Discover Events, uluslararası fuarlarda da satış hizmeti vererek, yurt dışı fuarlar için tüm operasyonel destek sağlıyor.



“Yatırımcılar, iç pazardaki rekabet ortamında başarılı olabilmek için yeni pazarlara açılmak ve pazarlama stratejilerinin çeşitli argümanlarını kullanmak durumundalar. Bu pazarlama argümanlarının en önemlilerinden biri de yurt dışı sektörel fuar organizasyonlarına katılım” diyen Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, yurt dışı fuarlara milli katılımın detayları hakkında bilgi verdi.



Bakanlıktan önemi destekler…



Ticaret Bakanlığı’nın uluslararası fuarlara milli katılımı belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklediğine dikkat çeken Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete “Ticaret Bakanlığı, firmaların fuar katılım harcamalarının önemli bölümünü destek kapsamına alıyor ve ülkemizden katılımın daha fazla olması için gerekli tüm yardımları yapıyor” açıklamasında bulundu. “Bakanlık bu konuda sanayicilerimizin önünü açabilmek, daha iyi sunumlar yapabilmelerini sağlamak için destekler veriyor. Firmaların fuar katılım harcamalarının önemli bölümü bu destekler kapsamına giriyor” diyen Ete, Discover Events’in 15 yıldır hem yurt dışı hem de yurt içi fuarlarda özel stand tasarımları konusunda Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olarak görev yaptığını belirterek, tecrübelerini yurt dışı fuarcılık alanında da pekiştirmek için çalıştıklarını belirtti.



Fuarlara katılım artı değer sağlıyor



Fuar katılımlarının rekabet ortamında başarılı olabilmek için artı değer sağladığının altını çizen Yunus Ete, şu açıklamada bulundu: “Üretici firmalarımız çok yoğun şekilde rekabet ortamındalar. Bu firmalar dünyayı takip ediyor olmalılar. Günümüz şartlarında, hantal, yavaş, stabil kalmış firmaların ayakta kalma şansı pek bulunmuyor. Bu kadar yoğun yaşanan iç pazardaki rekabet ortamında başarılı olabilmek için yeni pazarlara da açılmak sanayici yönünden şart olmakta ve pazarlama stratejilerinin çeşitli argümanlarını kullanmak durumundalar. Bu pazarlama argümanlarının en önemlisi yurt dışı sektörel fuar organizasyonlarına katılımdan geçiyor. Önümüzdeki süreçte özellikle gıda, tekstil, ambalaj, otomotiv ve yapı sektörleri üzerine gerçekleşecek olan yurt dışı fuar organizasyonlarına katılım sanayicilerimiz için artı değer sağlayacaktır.”



Sektör liderinden yurt dışı fuarlara Milli Katılım’a operasyonel destek…



Discover Events’in temsilci olarak çalıştığı yurt dışı fuarların lojistik, stant, turizm ve fuar esnasındaki tüm operasyonel hizmetlerini verdiğini söyleyen Yunus Ete, “Organizasyon yapmadığımız ancak sanayicimizin ihracat hedefi içerisinde olan farklı ülkelerdeki doğru organizasyonlara katılımları yönünde de tavsiyelerde bulunuyoruz” diyor.