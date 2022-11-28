Doğa Sigorta 2023 yol haritası için buluştu

Doğa Sigorta Yönetim ve İcra Kurulu, Bölge ve Departman Müdürlerinin katılım sağladığı, Antalya Titanic Mardan Palace’ta gerçekleşen toplantıda, yıl sonu değerlendirmesi ve yeni yıl hedefleri kapsamında strateji planı ve 2023 vizyonu belirlendi.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da katılım sağladığı toplantı, Genel Müdür Coşkun Gölpınar’ın açılış konuşması ile başladı. Toplantının ilk oturumunda, operasyonel süreçler ve mevcut uygulamalar çerçevesinde çözüm ve öneriler geliştirilirken, günün ikinci oturumunda ise bölgelerin potansiyel faaliyet kolları ve büyüme alanları masaya yatırıldı.

Grup Müdürleri ve Bölge Müdürlerinin gerçekleştirdikleri sunumlarda branşlar özelinde üretim hedefleri ve 2023 yılı gelişim alanlarının konuşulduğu toplantıda yeni fikirler ve geliştirici öneriler ile yol haritası belirlendi.

Strateji toplantısında bir araya gelerek yeni yıla kuvvetli bir motivasyon sağlayan yöneticiler, arta kalan zamanda, hafta sonu boyunca otelin keyifli ortamında hoşça vakit geçirme fırsatı buldular.

