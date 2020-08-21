Doğalgaz keşfi iş dünyasını heyecanlandırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Karadeniz’deki Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak, “Bu tarihi adım, Türkiye’nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur. İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, rezerv keşfini 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteleyerek “heyecan verici” diye tanımladı.

“Türkiye geçen 20 yılda enerjide stratejik bir kavşak oldu”

“Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir” diyen Avdagiç ekledi, “Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını denizde ve karada, vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma ve Türk Milletinin refahını artırmak için sunma kararlılığını göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır”.

Avdagiç, gaz rezervinin süreç sonunda satılabilir hale gelmesinin lira üzerinde önemli bir baskı olan kronik cari açık sorununu hafifleteceğini ifade etti.

Enerji ithalatını düşürecek her adımın ekonomiye olumlu yansıyacağını belirten Avdagiç, “Enerji, başta sanayi olmak üzere tüm sektörler için önemli bir maliyet unsuru. Enerji maliyetinin düşmesi özel sektörümüzün rekabet gücünü artırır bu da ihracatı artırmak için önemli parametredir” dedi.

Erdoğan: Karadeniz'de doğalgaz keşfettik

İSO: Doğal gaz haberini sevinçle karşılıyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesi üzerine, bu gelişmenin ülke ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılandığını söyledi.

DEİK Başkanı Olpak: Enerjide yeni bir dönem başlıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfi için yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervi müjdesinin, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve milli hedefleri noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Olpak, "Yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih’in, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulması, ülkemizin cari açığını da önemli ölçüde azaltacak tarihi bir kazanım olacak. Ülkemizin en büyük cari açık kalemlerinden olan enerji alanında, her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında bir enerji ithalatı bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bölümünü ise doğal gaz ithalatımız oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Albayrak: Artık cari fazlayı konuşacağız

MÜSİAD Başkanı Kaan: Ekonomik yansımalarını yarından itibaren göreceğiz

Doğal gaz rezervinin kullanıma hazır hale gelmesi için zaman ihtiyaç olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bunun ekonomik yansımalarının ise yarından itibaren bile görüleceğini söyledi.

ATO Başkanı Baran'dan 'doğal gaz keşfi' yorumu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz yatağı keşfinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli yönetimiyle yazılan bir başarı hikayesi olduğuna dikkati çekti.

ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervi keşfetmesinin ülke geleceği için çok önemli bir müjde olduğunu belirterek, "Türkiye geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek." ifadesini kullandı.