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Doğrudan satış sektörü 4 milyar TL’ye ulaşacak

Türkiye’de 1994 yılında, toplumun doğrudan satış konusundaki bilgisini ve güvenini artırma amacıyla kurulan Doğrudan Satış Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı.

Doğrudan satış sektörü 4 milyar TL’ye ulaşacak

Derneğin yeni dönem başkanı olarak Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal seçildi. Hem doğrudan satış sektörünü hem de derneğin yeni dönem hedef ve planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ediz Haksal şunları söyledi:   

2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1.5 oranında büyüme hızına ulaştı.  Türkiye, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştı. Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24.4 oranında gerçekleşti. Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışı sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı. Ciro bazlı büyüme geçen yıla kıyasla yüzde 24.4 artarak 2021 yılında 3.5 milyar TL’ye ulaştı. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi.”

“Kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz”

Amway, Avon, Forever Living, Herbalife Nutrition, Huncalife, LR Health&Beauty, Oriflame,  Tupperware ve Farmasi markalarının üyesi olduğu Doğrudan Satış Derneği’nin, tüketici haklarının gözetilmesine, aynı zamanda bağımsız satıcılara destek olunmasına yönelik kural ve standartların belirlenmesinde aktif rol oynadığının altını çizen Haksal, sektörün gelişimine yönelik derneğin yeni dönem planlarını ise şöyle açıkladı: Doğrudan satış sektöründe dünyada yaklaşık 128 milyon, Türkiye’de ise 1,32 milyon serbest girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin yüzde 70’inden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda sektörün 2022’de geçen yılın rakamlarını koruyarak, 2023’te çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Doğrudan SatışSektör
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