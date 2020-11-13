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Doğtaş, kasım ayında yüzleri güldürecek!

Doğtaş, 11-15 Kasım tarihleri arasında Diamond koleksiyonu ürünlerinde geçerli tüm indirimlere ek olarak %10 indirim fırsatı sunuyor.

Doğtaş, kasım ayında yüzleri güldürecek!

Doğtaş’ın şıklığa ve estetiğe vurgu yapan koleksiyonu Diamond, Kasım ayı fırsatlarıyla yüzleri güldürüyor. Ulaşılabilir lüksün tanımını yeniden yazan koleksiyon, oturma, yemek ve yatak odası grupları kadar aksesuarlarıyla da dikkat çekiyor. Doğtaş 11-15 Kasım tarihleri arasında Diamond koleksiyondaki tüm ürünlerinde geçerli tüm indirimlere ek olarak %10 indirim fırsatı sunuyor.

Tarz ve uyumun birlikteliğini evlerine Diamond koleksiyonuyla taşımak isteyen herkesi www.dogtas.com online sitesine davet eden Doğtaş, 444 3 487 numaralı telefon üzerinden ücretsiz mimarlık hizmeti veriyor

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