Doğtaş'tan göz alıcı tasarım

Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olan kırlentler, Doğtaş koleksiyonunda göz alıcı tasarımlarla yeniden hayat buldu.

2022 yılının trend renklerinden ekru, tarçın, toprak tonları gibi renklerle tasarlanan Doğtaş imzalı Bohem dekoratif kırlentler, yaşam alanlarında küçük dokunuşları sevenler için şık bir görünüm sunuyor.

Ön yüzü %100 keten dokuma, sırtı %100 pamuk olan dekoratif Bohem kırlentlerin saçakları, ham pamuklu ipten, iç yastıkları boncuk elyaftan özel teknikle üretiliyor. Kırlentlerin kılıfları, fermuarlı yapıları sayesinde çıkartılabilir ve iki parça olarak ayrı ayrı yıkanabilir özellikleriyle tercih ediliyor.