Doğtaş’ta üst düzey atama

Doğtaş’ın yeni Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk oldu. 2009 yılında pazarlama sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Çağrı Öztürk, Doğtaş bünyesinde ürün uzmanı, ticari pazarlama müdürü pozisyonlarında bulundu. 2019 yılından beri Doğtaş Marka Müdürü olarak görev alan Öztürk, geçtiğimiz ay itibariyle Marka ve Ürün Direktörü ünvanını aldı.

Çağrı Öztürk, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamladı. 2013 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını bitiren Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programından 2020 yılında mezun oldu.