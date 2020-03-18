ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Leiurus abdullahbayrami kavurucu sıcaklar Arjantinli itfaiyeciler Mario Frangoulis İtalyan polisi
Doğtaş’tan 18 Mart’ta 18 Mağaza!
18 Mart’ta 18 Mağaza!
Dönerde yeni dönem
Dönerde yeni dönem
Coronaya kalkan
Coronaya kalkan
İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi!
Benzinde dördüncü indirim
Dördüncü büyük indirim

Doğtaş’tan 18 Mart’ta 18 Mağaza!

Çanakkale’den doğan mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş, doğduğu toprakların zaferini, “bu topraklardan doğduk, yine bu topraklara taşıyoruz” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanında açtığı 18 mağaza ile kutladı.

Doğtaş’tan 18 Mart’ta 18 Mağaza!
banner17

1972 yılında Biga’da küçük bir atölyede yolculuğuna başlayan Doğtaş, Türkiye’nin her yerinde hizmet veren mağazalarıyla, mobilya sektörünün en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. 2020 yılını “tarz ve uyum” konseptiyle karşılayan ve sektöre yeni bir soluk getiren marka, bu yıldan bekledikleri büyümenin ilk ve en büyük adımını 18 Mart’ta yine bu topraklarda attı.
18 Mart’ta, ülkenin dört bir yanında 18 mağaza açan Doğtaş, tıpkı Çanakkale Zaferi’nde olduğu gibi, Türkiye’nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunun mesajını verdi.

18 Mart günü, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Osmaniye, Hatay, Hakkari, Mersin ve Bursa’da açtığı 18 mağaza ile Doğtaş, kuruluşundan bu yana, aynı heyecan ve tutkuyla, büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Destansı bir mücadele sonucu kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, doğduğu topraklara yatırım yapmayı bir borç bilerek kutlayan Doğtaş, bu ülke için üretmenin ve çalışmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak Çanakkale Zaferi’ni kutladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DoğtasBigaçanakkale Kurtuluşu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5