Doğtaş’tan bir ilk

Mobilya sektörünün öncü markası Doğtaş yine bir ilke imza atarak, oturma grubu ürünlerinin sağladığı konforu en üst düzeye çıkaracak hibrit teknolojisini kullandığı koleksiyonlarını satışa sundu.

Matilda, Riviera, Adel ve Valentin gibi en beğenilen koleksiyonlarının oturma grubu ürünlerinde üst düzey konfor sağlamayı hedefleyen Doğtaş, paket yay ve süngerin birlikte kullanılmasıyla elde ettiği yepyeni hibrit teknolojisiyle yaşam alanlarına dokunuyor. Doğtaş, evlerde geçirilen uzun zamanın fonksiyonel rahatlık ihtiyacını ön plana çıkardığı bugünlerde, evini yenilemek isteyenlerin karşısına üst düzey konfor sağlayan yeni teknolojisi hibrit ile çıkıyor. Hibrit teknolojisiyle üretilen ürünlerde 10 yıl yay garantisi vererek uzun süreli konfor vaat eden Doğtaş, dekorasyon meraklılarını bu ürünlerin sağladığı üst düzey konforu deneyimlemeye davet ediyor.

Doğtaş ürünleri için Doğtaş Evinde Gör uygulamasından yararlanabilir ve www.dogtas.com online satış sitesini ziyaret edebilirsiniz.