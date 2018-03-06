Doğtaş’tan tam bir sanat eseri

“Chester” denince aklımıza, çoğunlukla resmi ve maskülen stil kodlarını barındıran bir dekoratif görünüm geliyor. Her daim güncelin peşinde olan Doğtaş tasarımcılarıysa, bu ikonik parçanın yeni sürümü LoungeSalon Takımı’nı sizlerle tanıştırıyor. Deri, Chester’ın alışılmış materyali olabilir. Ancak; stil sınırlarının esnetildiği LoungeSalon Takımı’nda deri görünümlü kumaşa, dokunulası bir bitiş kazandırılıyor. Chester’da alışkın olduğumuz klasik kahverengidense trend renkler kullanılıyor. Yeninin gücü, “cool” bir duruşa hayat veriyor.



Sezonun en yenilikçi koltuk takımlarından biri olan Lounge, üçlü koltuk, ikili koltuk ve berjerden oluşuyor. Sırt ve kollardaki kapitone dikiş uygulaması, takımın vurucu yanlarından bir tanesi. Uzun ahşap ayakları, tercihinize göre ekru ya da ceviz ağacı renginde uygulanabiliyor. Bu modern görünümün tamamlayıcısı deri görünümlü kumaş, sayısız renk alternatifiyle tarzınıza adapte olmayı bekliyor. Ekstra konforlu oturumsa, LoungeSalon Takımı’na neden sahip olmanız gerektiği sorusuna verilen bir diğer cevap.



Dinamiklerin hızla değiştiği yeni nesil dünyada tarz, kimliğin ifadesi konumunda. Bazen yalnızca tarzımız, güçlü bir auraya sahip olmamızı sağlıyor. Klasiğe boyut atlatan LoungeSalon Takımı, böylesine sağlam bir mizaca sahip olmak isteyenleri Doğtaş’a çağırıyor.