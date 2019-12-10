gaziantep escort bedava bahis

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Döviz kurları internet Somali hükümeti İnternet Geliştirme Kurulu Karate-Do
11 ayda 153 ülkeye ihracat
11 ayda 153 ülkeye ihracat
Manda desteklerle artıyor
Manda desteklerle artıyor
Bursa ipeği tescillendi
Bursa ipeği tescillendi
Baymak'tan yatırım planı
Baymak'tan yatırım planı
TürkAkım için geri sayım
TürkAkım için geri sayım

Doha'dan bir milyonuncu yolcuya tören

Katar’ın başkenti Doha’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen bir milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

Doha'dan bir milyonuncu yolcuya tören
banner17

Katar’ın başkenti Doha’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na (İSG) gelen bir milyonuncu yolcu törenle karşılandı.

Doha’dan 5 yıl önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçmaya başlayan Katar Havayolları’nın bir milyonuncu yolcusu için özel bir tören yapıldı.

Doha’dan eşiyle birlikte gelen şanslı yolcu İrem Şeker'i, uçak kapısında Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ile İSG’nin CEO’su Ersel Göral ellerinde çiçekle karşıladı.

Aksun, Şeker'e, çift kişilik gidiş dönüş Doha-Sabiha Gökçen Havalimanı bileti hediye etti. Şaşkın olduğunu belirten Şeker, ''Çok mutluyum, bu sürprizi hazırlayanlara başarılı yıllar dilerim'' dedi.

Pastada kesilen törende konuşan Aksun, ''Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçmamızın beşinci yılında Katar Havayolları'nın ödüllü hizmetlerini tercih eden bir milyonuncu yolcumuzu ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2004 yılında ilk kez uçmaya başladığımız Türkiye’ye ve Türk havacılığına bağlılığımız her geçen gün güçlenerek artıyor. Geldiğimiz noktada İstanbul’dan günde 5 uçuş olmak üzere sezonluk uçuşlarımız ile birlikte Türkiye'nin 7 havalimanından haftada 50’nin üzerinde uçuş gerçekleştiriyoruz.'' dedi.

İSG CEO'su Ersel Göral, ise şunları söyledi:

''Bugün burada Katar Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet verdiği sadece bir milyonuncu yolcuyu değil aynı zamanda Katar Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2014 yılının Mayıs ayında başlattığı operasyonun beşinci yılını kutluyoruz. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Katar Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 'full service' dediğimiz, tüm unsurları içinde barındıran Business Class ve Economy Class’ıyla ikram hizmetleri ile yüksek kaliteli hizmet veren havayolları arasında birinci havayolumuz. Sabiha Gökçen’e ilk gelen havayolumuz."

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni terminal binasının temellerini atacaklarını, 2021 yılın ikici yarısına doğru da ikinci terminalin inşaatını bitirmiş olacağını ifade eden Göral, bu vesile ile şanslı hanımefendi İrem Şeker’i bir kez daha tebrik ettiğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KatarQatarDohaSabiha GökçenHavaalanıYolcuUçak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5